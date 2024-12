© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

GE Vernova kündigt beim Investorentag in New York Großes an. Steigende Margen, milliardenschwere Rückkäufe. Analysten sind bullish. Jefferies sieht langfristig großes Potenzial bei Energieerzeugung und Elektrifizierung.Zwar fällt die Bilanz der Aktie von GE Vernova im laufenden Jahr nicht ganz so stark aus wie die von DAX-König Siemens Energy (+ 300 Prozent). Doch mit einem Plus von 143 Prozent seit Anfang Januar gibt es für Anleger hier bislang nichts zu meckern! Nach dem jüngsten Investorentag zieht jetzt auch die Investmentbank Jefferies ihr Kursziel von 348 US-Dollar auf 391 US-Dollar nach. Das Management von GE Vernova kündigte dort eine deutlichen Anhebung der Margenziele an. Bis 2028 …