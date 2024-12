EQS-News: Kirchhoff Consult GmbH / Schlagwort(e): Studie

Deutscher IPO-Markt bleibt 2024 herausfordernd - Zeichen für Belebung im Jahr 2025



12.12.2024 / 09:00 CET/CEST

Deutscher IPO-Markt bleibt 2024 herausfordernd - Zeichen für Belebung im Jahr 2025 Vier Börsengange im Segment Prime Standard - Steigerung um eins gegenüber dem Vorjahr

Platzierungsvolumen mit 1,5 Mrd. Euro (2023: 1,9 Mrd. Euro) auf zweitniedrigstem Wert der letzten zehn Jahre

Überwiegend negative Kursentwicklungen - Drei von vier Börsenneulingen notieren im Minus im Vergleich zum Emissionspreis

Rückgang bei Mittelstandsanleihen - Emissionsvolumen fiel im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent

Ausblick 2025 - Kirchhoff Consult erwartet bei stabileren Rahmenbedingungen etwa 8 bis 10 Börsengänge Hamburg, 12. Dezember 2024 - Die aktuelle IPO-Studie von Kirchhoff Consult zeigt: Der Markt für Börsengänge in Deutschland bleibt angespannt. Mit vier IPOs - einem mehr als im Vorjahr - verzeichnete der deutsche Prime Standard eine leichte Steigerung. Nach 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2023 erreichte das Gesamtemissionsvolumen 2024 mit 1,5 Milliarden Euro jedoch lediglich den zweitniedrigsten Wert der letzten zehn Jahre. Dabei entfielen mit 889 Millionen Euro deutlich mehr als die Hälfte des Emissionsvolumens auf den größten Börsengang des Jahres (Douglas AG).



"Investoren zeigen sich weiterhin zurückhaltend, was auch an den negativen Kursentwicklungen zahlreicher Neuemissionen liegt. Dennoch bleibt die Börse eine zentrale Plattform für langfristiges Wachstumskapital", sagt Jens Hecht, CFA, Managing Partner bei Kirchhoff Consult. "Für 2025 erwarten wir eine deutliche Belebung des IPO-Marktes."



IPO-Markt 2024: Verhaltener Optimismus bei steigender Marktvolatilität



Nach einem optimistischen Jahresbeginn führte eine schwache Konjunktur in Kombination mit geopolitischen Spannungen zu erhöhter Marktunsicherheit. Dennoch konnte der DAX von der sich stabilisierenden Weltwirtschaft und geldpolitischen Lockerungen profitieren. Das führte Anfang Dezember 2024 zum erstmaligen Überschreiten der Marke von 20.000 Punkten. Die Kursentwicklung der Börsenneulinge blieb jedoch enttäuschend. Drei von vier Neuemissionen notierten bis Ende November im Minus. Die Springer Nature AG & Co. KGaA bildete mit einem Kurszuwachs von knapp 9 Prozent eine Ausnahme.



Mittelstandsanleihen: Zweitniedrigstes Emissionsvolumen seit zehn Jahren



Der Markt für Mittelstandsanleihen verzeichnete 2024 Rückgänge: Das Platzierungsvolumen sank um 31 Prozent auf 707 Millionen Euro. Während der Bereich erneuerbare Energien erneut dominierte, nahm der Anteil des Immobiliensektors weiter ab. Positiv hervorzuheben ist der steigende Anteil der Vollplatzierungen, der mit 55,6 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert lag.



IPO-Ausblick 2025: Steigendes Potenzial trotz Unsicherheiten



Nach den Herausforderungen der letzten Jahre zeigt sich für 2025 ein optimistischeres Bild: Kirchhoff Consult erwartet eine deutliche Belebung des IPO-Marktes mit 8 bis 10 Börsengängen im Prime Standard. Unter den potenziellen Kandidaten finden sich das Energie-Start-up 1Komma5° und das Berliner Fintech Raisin, die auf den Kapitalmarkt drängen könnten. Vor allem Unternehmen aus zukunftsorientierten Branchen wie Technologie und Energien könnten von einem verbesserten Marktumfeld profitieren.



Trotz attraktiver Bewertungen bleibt das Umfeld anspruchsvoll. Geopolitische Unsicherheiten, die wirtschaftlichen Auswirkungen durch Entscheidungen der neuen US-Regierung und der anhaltende Trend zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten wie Private Equity könnten das Timing und die Anzahl der IPOs beeinflussen. Zudem erschweren die regulatorischen Anforderungen mittelständischen Unternehmen den Gang an die Börse.



Dennoch werden sich die Rahmenbedingungen insgesamt voraussichtlich verbessern: Eine stabilisierte Inflation, eine weiterhin unterstützende Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und ein wachsendes Interesse an technologiebasierten Geschäftsmodellen könnten sich positiv auf die Zahl der Börsengänge auswirken.



Jens Hecht, CFA, Managing Partner der Kirchhoff Consult GmbH ergänzt: "Trotz Unsicherheiten bieten die Märkte weiterhin attraktive Bewertungen. 2025 erwarten wir 8 bis 10 Börsengänge im Prime Standard. Um das eigentliche Potenzial von bis zu 50 IPOs pro Jahr zu realisieren, sind in Deutschland jedoch eine stärkere Förderung der Aktienkultur und weniger regulatorische Hürden für den Mittelstand erforderlich."



Die vollständige Studie finden Sie hier .



Über Kirchhoff Consult



Kirchhoff Consult ist mit rund 70 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 30 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation. 'Designing Sustainable Value': Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte.

Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von partnergeführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: der Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung.



Erfahren Sie mehr auf: kirchhoff.de .



PRESSEANFRAGEN

Alexander Neblung

Senior Consultant

T +49 40 609 186-70

alexander.neblung@kirchhoff.de



Jens Hecht, CFA

Managing Partner

T +49 40 609 186-18

jens.hecht@kirchhoff.de



