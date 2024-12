Die Siemens Energy Aktie verzeichnet im laufenden Jahr eine beeindruckende Performance mit einem Kursanstieg von über 300 Prozent. Trotz dieser bemerkenswerten Entwicklung steht das Unternehmen vor neuen Herausforderungen, da der US-Konkurrent GE Vernova seine Mittelfristziele deutlich angehoben hat. Der amerikanische Energiekonzern prognostiziert für den Zeitraum 2025 bis 2028 ein durchschnittliches jährliches organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, was eine Steigerung gegenüber den bisherigen Erwartungen darstellt.

Analysteneinschätzungen im Fokus

Die Marktexperten reagieren unterschiedlich auf diese Entwicklungen. Während einige Analysten die positive Branchendynamik betonen, sehen andere die kurzfristigen Kurspotenziale bei Siemens Energy als ausgereizt an. Der aktuelle Aktienkurs von über 50 Euro spiegelt bereits viele positive Erwartungen wider, wobei das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 41,50 Euro liegt. Für das kommende Geschäftsjahr erwarten Experten eine moderate Dividende, was das Vertrauen in die langfristige Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Anzeige

Siemens Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens Energy-Analyse vom 12. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Siemens Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...