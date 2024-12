Emittent / Herausgeber: ILI.DIGITAL AG / Schlagwort(e): Marktbericht

Finanz- und Versicherungsbranche muss Potenzial künstlicher Intelligenz (KI) stärker nutzen Hohe Datenverfügbarkeit prädestiniert Banken und Versicherungen für KI-Nutzung

ILI.DIGITAL sieht Machine Learning als technologischen Treiber

Beyond-Banking-Produkte ermöglichen Banken die Erschließung neuer Erlösquellen

ILI.DIGITAL sieht dringenden Handlungsbedarf bei Banken und Versicherungen in Sachen Digitalisierung, damit sie nicht den internationalen Anschluss verlieren Karlsruhe, 12. Dezember 2024. Der Finanz- und Versicherungswirtschaft bieten sich dank künstlicher Intelligenz enorme Chancen, Kosten zu senken, neue Produkte zu entwickeln und Kunden stärker an sich zu binden. "Die Unternehmen in diesen Sektoren wären mit ihrer hohen Datenverfügbarkeit in der Lage, durch einen gesteigerten Einsatz von KI neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, die echte Innovationstreiber der Wirtschaft werden könnten", davon ist Dr. Serhan Ili, Gründer und Vorstand der ILI.DIGITAL AG überzeugt. Künstliche Intelligenz und die fortschreitende Digitalisierung von Geschäftsprozessen gewinnen auch in der Finanzbranche stetig an Bedeutung. Gerade bei Bilanzanalysen, Kreditvergaben, Bonitätsprüfungen oder Immobilienbewertungen müssen große Datenbestände analysiert und bewertet werden. Aber auch die Automatisierung von Geschäftsprozessen und administrativen Aufgaben können im Sinne einer gesteigerten Effizienz und Bedienfreundlichkeit mit Hilfe von KI vorangetrieben werden. Es können Prozesse entwickelt werden, die beispielsweise Kreditzusagen innerhalb von Sekunden ermöglichen. "Unsere Kundenprojekte der letzten Jahre haben gezeigt, dass alle notwendigen Daten vorliegen, um jeden manuellen Prozess in einer Bank komplett zu digitalisieren. Das steigert die Effizienz des Instituts signifikant und führt gleichzeitig zu einer extrem hohen Kundenzufriedenheit", führt Serhan Ili weiter aus. ILI.DIGITAL hat in den vergangenen Jahren durch zahlreiche erfolgreich umgesetzte KI-Projekte mehrere Bereiche bei Banken und Versicherungen identifiziert, in denen KI besonders großes Potenzial entfalten kann. Mittels Machine Learning können dort Muster und Gesetzmäßigkeiten in großen Datenmengen erkannt und analysiert werden. Darauf aufbauend kann eine KI Vorhersagen treffen, die beispielsweise in der Kreditvergabe und Zinsberechnung zur Anwendung kommen können. Entscheidungen, die bisher Tage in Anspruch nehmen und anfällig für menschliche Fehlentscheidungen sind, können sofort getroffen werden und interne Prozesse innerhalb weniger Sekunden ablaufen. Ähnliche Potenziale bestehen in der Versicherungsindustrie. So hat ILI.DIGITAL in einem exemplarischen Projekt bei einem namhaften Unternehmen Lösungen entwickelt, um bestimmte relevante Daten schnell in großen Datenmengen aus nicht komplett vereinheitlichten Versicherungsdokumenten zu identifizieren und auszulesen. Mittels einer KI gestützten Lösung konnten die entsprechenden Prozesse zuverlässig automatisiert werden. Die zuvor verwendeten personalintensiven Abläufe wurden ersetzt. Durch die damit verbundene Geschwindigkeitssteigerung, Qualitätsverbesserung und Ressourceneinsparung wurden Produktivität und Effizienz gegenüber dem Kunden signifikant erhöht. Im Banking können Finanzinstitute durch die Nutzung von KI-Systemen für Privatkunden und für Firmenkunden gleichermaßen neuartige kundenzentrierte Angebote entwickeln, die über das klassische Banking hinausgehen. gecco2 ist solch ein Beyond-Banking-Produkt der nächsten Generation, das von ILI.DIGITAL entwickelt wurde. Unterstützt durch künstliche Intelligenz wird aus den Finanzkennzahlen der Unternehmen, wie sie in Form der betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) vorliegen, deren CO2-Fußabdruck (Corporate Carbon Footprint, CCF) abgeleitet. Diese Daten ihrer Firmenkunden liegen den Kreditinstituten ohnehin vor. Künstliche Intelligenz und smarte Algorithmen reduzieren den Eingabeaufwand für die Nutzer enorm und erzielen in Sekundenschnelle präzise Ergebnisse. Die Firmenkunden können den CCF nicht nur dazu nutzen, einen Überblick über die erzeugten Treibhausgase, aufgeteilt nach den unterschiedlichen Quellen, zu erhalten, sondern auch um geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes abzuleiten. Trotz erster Schritte hin zu KI-getriebenen Anwendungen haben im deutschsprachigen Raum nur wenige Finanzdienstleister und Unternehmen in der Versicherungsbranche - Marktbeobachter sprechen von unter 10 Prozent - bereits KI-Anwendungen nennenswert in ihre Geschäftsmodelle implementiert. Es besteht demnach erheblicher Nachholbedarf, gerade im Vergleich zu den USA, aber auch zu einigen chinesischen Banken und Versicherungsunternehmen, die aktuell in Europa Fuß fassen wollen. Insofern ist zu erwarten, dass sich die Wettbewerbssituation deutlich verschärfen wird. Serhan Ili, CEO von ILI.DIGITAL: "Deutsche Institute laufen Gefahr, den Anschluss im Digital Banking oder auf dem Weg zur Digital Insurance zu verlieren. Es besteht akuter Handlungsbedarf innerhalb der nächsten 18 bis 24 Monate. Um sich langfristig zukunftsfähig aufzustellen, müssen KI-Anwendungen zum integralen Bestandteil einer nach vorne gerichteten IT-Strategie der Banken und Versicherungen werden. Nur so können die Institute in der neuen digitalisierten Welt bestehen." ILI.DIGITAL hat bereits in diversen erfolgreichen Projekten unter Beweis gestellt, wie KI und Digitalisierung, gepaart mit chancenorientiertem Denken, neue Geschäftspotenziale im Bankensektor erschließen können. Über ILI.DIGITAL AG Die ILI.DIGITAL AG ist ein spezialisiertes Beratungs- und Softwareunternehmen mit Fokus auf Digitalisierung, Innovation und nachhaltige Transformation. Als "The No. 1 Digital Business Builder" berät ILI.DIGITAL AG vorwiegend internationale Konzerne und führende Mittelständler aus verschiedenen Branchen dazu, wie sie ihr Geschäftsmodell digital erweitern und verbessern können. Das 2010 von Dr. Serhan Ili gegründete Unternehmen setzt gemäß seiner bewährten "3-6-12-24-48"-Formel Digitalisierungsprojekte innerhalb kürzester Zeit um. Dabei wird das gesamte Spektrum abgedeckt - von Strategie, Design, Softwareentwicklung bis zur Skalierung der Lösung. ILI.DIGITAL AG beschäftigt über 180 Mitarbeiter:innen in Karlsruhe, Lissabon (Portugal), Lahore (Pakistan) sowie in Seoul (Südkorea). Weitere Informationen zu gecco2 finden Sie hier: https://volksbank-digital.solutions/gecco2/ ILI.DIGITAL AG Ludwig-Erhard-Allee 20 76131 Karlsruhe Deutschland https://ili.digital/ Pressekontakt Vera Schott, CMO press@ili.digital

