Der Spezialist für elektronische Kriegsführung und Luftverteidigung hat seine EBITDA-Prognose angepasst und eine neue Wachstumsstrategie vorgestellt.2024 ist ein für Rüstungswerte erneut gutes Börsenjahr. Die steigenden Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten schlagen sich in den Geschäftsergebnissen von Unternehmen wie Hensoldt, Renk und Rheinmetall nieder und sorgen so für steigende Aktienkurse. Die Gewinnerliste führt unangefochten Anlegerliebling Rheinmetall mit einem Plus von 115 Prozent seit dem Jahreswechsel an, doch auch der Spezialist für elektronische Kriegsführung und Luftverteidigung Hensoldt braucht sich mit Kursgewinnen von 40 Prozent nicht zu verstecken. Tipp aus der …