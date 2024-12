Das "TOKYO NIGHTTIME PROJECT" wurde im Bezirk Nishi-Shinjuku von Shinjuku-ku, Tokio, ins Leben gerufen, um den Nachttourismus zu beleben. Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit Organisationen aus der Umgebung durchgeführt wird, belebt die Nacht in Nishi-Shinjuku, einem Gebiet, in dem Tradition und Innovation aufeinandertreffen, mit Lichtinstallationen und anderen Aktivitäten, um eine lebendige Atmosphäre für Besucher zu schaffen.

Der "Nishi-Shinjuku Illumination Market" startete am 28. November 2024. Auf der Chuo-dori Avenue entlang des Tokyo Metropolitan Government Building beleuchten etwa 200.000 champagnergoldene LED-Lichter die Straße auf einer Länge von 200 Metern und schaffen eine fantastische nächtliche Szenerie, ein neuer Lichtpunkt in Tokio.

Bei der Beleuchtungszeremonie waren Judoka Hifumi Abe und Uta Abe, beide vom Park24-Club, als Gäste anwesend. Sie drückten nach dem Countdown auf den Lichtknopf, und die Straße wurde in glitzernde champagnerfarbene Lichter gehüllt.

Überblick TOKYO NIGHTTIME PROJECT

Sponsor: Exekutiver Ausschuss Tokyo Nighttime Project

Co-Sponsor: Stadtverwaltung von Tokio

Programme:

Nishi-Shinjuku Illumination Market

Silvester-Countdown-Veranstaltung "Happy New Year Tokyo 2025"

Nishi-Shinjuku Illumination Market Silvester-Countdown-Veranstaltung "Happy New Year Tokyo 2025" Termine: Donnerstag, 28. November 2024 bis Montag/Nationalfeiertag, 13. Januar 2025

Zusätzlich zur Beleuchtung werden Imbisswagen und Märkte aufgebaut, an denen Speisen und Waren verkauft werden, die einen Eindruck von der Edo-Kultur vermitteln. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Veranstaltung https://tokyo-nighttime-project.jp/en/market/

"Happy New Year Tokyo 2025" wird am Silvesterabend stattfinden, um das Jahr abzuschließen. Es handelt sich um eine Countdown-Veranstaltung für viele Menschen, darunter die Einwohner Tokios und ausländische Besucher, um den Charme Tokios zu erleben und gemeinsam die Vorfreude auf das neue Jahr zu teilen.

Unter dem Motto "Tradition und Innovation", die die Attraktionen Tokios ausmachen, wird es ein Projektionsmapping, Live-Auftritte japanischer Trommler und DJs sowie Talkshows mit Gästen geben. Darüber hinaus werden Neujahrswünsche der Teilnehmer in Form von digitalen Ema (Votivbildtafeln) projiziert.

