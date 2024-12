München (ots) -- Spielen Wilson und Patrick ein falsches Spiel?- Die große Abrechnung: Rückkehr der Ex-Islander!- Finale von "Love Island VIP" am 12. Dezember 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEISechs Couples kämpfen bei "Love Island VIP" um den Einzug ins Finale, doch nur eines hat die Chance auf die große Liebe und 50.000 Euro. Die große Überraschung: Die Ex-Islander kehren mit Macht in die Villa zurück und wählen das Sieger-Couple. Zuvor müssen sich die noch übriggebliebenen Couples jedoch einem Kreuzverhör stellen. Wer meint es ernst mit seinem Partner und wer ist nur für Fame hier? Und wie steht es um Wilsons Ehrlichkeit? Das große Finale von "Love Island VIP" ist am 12. Dezember 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Über mehrere Wochen suchten 19 Stars bei "Love Island VIP" die große Liebe. Bei einigen traf Amors Pfeil sofort, andere mussten geduldig sein. In der Red Flag Night Extreme kämpfen sechs Paare um den Einzug ins Halbfinale. Wer hat wirklich Gefühle auf der Liebesinsel entwickelt? Wer ist für die große Liebe da und nicht nur für Fame? Am Ende des Abends müssen zwei Paare die Insel verlassen, für sie ist die Reise vorbei.Fest steht: Bei Chiara und Patrick hat's gefunkt - und das wird auch direkt belohnt. Sie dürfen endlich Zweisamkeit in der Private Suite genießen. Der Sixxpaxx-Tänzer nutzt die Gelegenheit, um seiner Auserwählten einen heißen Strip zu präsentieren.Kurz vor dem Finale dann der Schock: die Final-Couples müssen sich einem Kreuzverhör stellen. Die Folge: knallharte Urteile, denn die Jury ist niemand geringeres als die Ex-Islander! Wer will durch die Follower-Anzahl seines Partners groß rauskommen, wer kann nicht treu sein und wem wird Gefühlskälte vorgeworfen? Die Anklagen sind hart, die Urteile noch härter!Am Ende können nur drei Paare ins Finale einziehen und das verläuft nicht ohne Eklat. Während Gigi und Yasin schon länger an Patricks Ehrlichkeit zweifeln, wird nun einem weiteren Islander vorgeworfen, es nicht ernst zu meinen. Sylvie konfrontiert ihn mit schwerwiegenden Vorwürfen: hat er bereits eine Freundin und somit allen bei "Love Island" die ganze Zeit nur etwas vorgemacht?Am Ende lautet die große Frage: Wer wird das erste "Love Island VIP"-Couple 2024? Und werden die 50.000 Euro in wahrer Liebe geteilt?"Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung des Finales am 12. Dezember um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im Premium-Bereich.Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100926837