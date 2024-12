Petach Tikva, Israel (ots/PRNewswire) -Isotopia ist stolz darauf, eine bahnbrechende Partnerschaft mit LIVEKIDNEY.BIO, einem innovativen Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, bekannt zu geben, um die Entwicklung einer entscheidenden Komponente für seine revolutionäre Lupusnephritis-Therapie zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit hat das Potenzial, das Leben von Lupuspatienten zu verbessern, indem sie eine wirksamere Behandlungslösung als die derzeitige bietet.Kombiniertes Fachwissen für eine bessere ZukunftDie Partnerschaft verbindet die Pionierarbeit von LIVEKIDNEY.BIO auf dem Gebiet der Lupusbehandlung mit den erstklassigen Produktionskapazitäten von Isotopia in unserer hochmodernen aseptischen Anlage. Unser Engagement für Qualität und Sicherheit gewährleistet die höchsten Standards bei der Herstellung eines wichtigen Therapeutikums zur Behandlung von Lupus.Lupus Nephritis verstehenLupus ist eine chronische Autoimmunerkrankung, an der weltweit Millionen von Patientinnen und Patienten leiden, vor allem Frauen im Alter von 15 bis 45 Jahren. Die Lupusnephritis kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen und zu Nierenversagen führen, wenn sie nicht richtig behandelt wird.Ein bedeutender Schritt nach vornDiese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein, um den ungedeckten Bedarf von an Lupus erkrankten Menschen zu decken. Indem wir die Stärken beider Unternehmen nutzen, treiben wir den Fortschritt hin zu einer besseren Versorgung und besseren Ergebnissen für Patientinnen und Patienten weltweit voran."Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserer Mission, die Behandlung von Lupusnephritis zu transformieren", sagte Dr. Alon Yaar, CEO von LIVEKIDNEY.BIO. "Durch den Zusammenschluss mit Isotopia sind wir zuversichtlich, dass wir eine dringend benötigte, qualitativ hochwertige Lösung anbieten können, um das Leben von Millionen von Lupus-Patientinnen und -Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern.""Wir bei Isotopia sind stolz darauf, innovative Lösungen zu unterstützen, die einen bedeutenden Einfluss auf die Patientenversorgung haben können", sagte Tzachi Levy, GM des Aseptic Plant des Unternehmens. "Unsere fortschrittlichen aseptischen Fertigungskapazitäten und unser Engagement für Spitzenleistungen gewährleisten, dass die notwendigen Komponenten für diese innovative Therapie nach den höchsten Standards hergestellt werden. Unsere Expertise unterstützt den Prozess, egal ob es sich um ein kleines Start-up, einen CRO-Anbieter oder ein etabliertes Pharmaunternehmen handelt."Informationen zu LIVEKIDNEY.BIOLIVEKIDNEY.BIO ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung innovativer therapeutischer Lösungen für Nierenerkrankungen, insbesondere Lupusnephritis, konzentriert. Durch fortschrittliche Forschung und Spitzentechnologie setzt sich das Unternehmen dafür ein, das Leben von Patientinnen und Patienten zu verbessern, indem es wirksamere und sicherere Behandlungsmöglichkeiten als die derzeit verfügbaren bietet.Informationen zu IsotopiaIsotopia ist ein weltweit führender Anbieter von radiopharmazeutischen Lösungen, der sich auf hochwertige aseptische und lyophilsierte (gefriergetrocknete) Arzneimittelprodukte für klinische Studien und den kommerziellen Einsatz spezialisiert hat. Mit unserer hochmodernen aseptischen Anlage und der strikten Einhaltung von GMP- und FDA-Standards liefern wir maßgeschneiderte Lösungen, die Sicherheit, Präzision und Innovation in jedem Produkt garantieren.Kontakt:lshemesh@isotopia-global.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2337282/4537248/Isotopia_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/durchbruch-in-der-lupus-behandlung-isotopia-arbeitet-mit-livekidneybio-zusammen-302329843.htmlPressekontakt:+972548076127Original-Content von: Isotopia Molecular Imaging, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171734/5928965