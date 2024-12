Berlin (ots) -Die Lissi GmbH hat sich für die Endrunde des Wettbewerbs für EUDI-Wallet Prototypen der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) qualifiziert. Der Wettbewerb fördert innovative Lösungen zur Umsetzung der europäischen eIDAS 2.0-Verordnung."Wir sind stolz, erneut die Jury überzeugt zu haben und Teil eines so renommierten Programms zu sein. Unser Dank gilt dem Bundesministerium des Innern und für Heimat und SPRIND für die professionelle und transparente Gestaltung des Wettbewerbs und des Konsultationsprozesses. Die internationale Aufmerksamkeit für den deutschen Ansatz unterstreicht dessen Vorbildcharakter in Europa", so Helge Michael, Mitgründer und Geschäftsführer von Lissi.Lissi hat sich auf die Entwicklung des EUDI-Wallet Connectors spezialisiert - eine Anwendung, die es Organisationen ermöglicht, nahtlos mit dem deutschen EUDI-Wallet und allen zukünftigen zertifizierten Wallets in Europa zu interagieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung regulierter Sektoren wie Banken, Versicherungen und Telekommunikation sowie der öffentlichen Verwaltung. Der Connector ermöglicht die Ausstellung und Verifizierung digitaler Nachweise und unterstützt Organisationen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der effizienten Nutzung digitaler Wallets.Die für 2025 angekündigte deutsche Wallet bietet den Bürgerinnen und Bürgern erstmals die Möglichkeit, ihren Personalausweis dauerhaft sicher und digital auf einem mobilen Endgerät mitzuführen. Mit Lissi können Organisationen bereits heute die Anbindung und Integration vorbereiten."Die Teilnahme von Samsung und Google an diesem Wettbewerb unterstreicht die globale strategische Bedeutung unserer Arbeit", ergänzt Helge Michael.Mit dem EUDI-Wallet Connector stellt Lissi sicher, dass Organisationen rechtzeitig für die Anforderungen der eIDAS 2.0 Verordnung und den Megatrend von digitalem Vertrauen mit Wallets ausgerüstet sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Lissi Website (https://www.lissi.id/de?utm_source=paid&utm_medium=pr_article_de&utm_id=Sprind+Challenge).Pressekontakt:info@lissi.idLissi GmbHEschersheimer Landstraße 660322 Frankfurt am MainOriginal-Content von: Lissi GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177725/5928972