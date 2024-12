Hamburg (ots) -Minimalistisches Design trifft auf maximale Widerstandsfähigkeit- Nordisch-Robuste Messer, Pfannen und Töpfe in Premium Qualität- Neue Technologien für Langlebigkeit und Anti-Haftung- TV Koch Brian Bojsen ist bereits Fan der MarkeMit dem Launch der Marke Nyørd weht ein frischer Nordwind durch die Koch- und Genusskultur. Die neue Kollektion von Töpfen, Pfannen und Messern fängt die Ursprünglichkeit und Authentizität der nordischen Natur ein und kombiniert sie mit dem skandinavischen Designanspruch: minimalistisch, langlebig und funktional. "Wir lieben Kochen und Barbecues mit Freunden. Und wir lieben die skandinavische Natur - sie ist rau und robust und dabei von faszinierender Ästhetik. Die Nyørd Produkte sollen genau das verkörpern", so Geschäftsführer Detlef Hammer über die Idee zu den Produkten.Mehr als nur KochenDen Kern der Marke definiert neben Design und Funktion vor allem ein besonderes Lebensgefühl: Die nordische Genusskultur. Hier geht es um echte Begegnungen, um Momente mit Freunden und Familie. Schließlich entstehen die schönsten Erinnerungen in der Küche oder am gedeckten Tisch. Die kulinarischen Kreationen müssen nicht extravagant, sondern pur und authentisch sein. Der natürliche Geschmack steht immer im Vordergrund. Nyørd Küchenutensilien bewahren die Natürlichkeit der Zutaten und machen die Zubereitung einfach, gesund und stilvoll.Neue Standards in der TechnologieDie Pfannen und Töpfe aus Kupfer und Edelstahl werden durch die neue, Nyørd eigene Rune-Hybrid-Technik besonders strapazierfähig und unkompliziert. In einem komplexen Laser Ätzvorgang entsteht eine reliefartige Oberflächenstruktur im Design einer nordischen Rune. Das sorgt für weniger Haftung und erleichtert das Reinigen. Im Sol-Gel-Prozess entsteht zudem eine natürliche Keramikbeschichtung, die weniger Fett und Öl bedarf.Auch TV-Koch Brian Bojsen, bekannt für sein Wild Scandinavian Cooking, ist überzeugt: "Wer sich langlebige Pfannen und Töpfe wünscht, ist bei Nyørd genau richtig. Das Kochgeschirr ist bei uns jeden Tag im Dauereinsatz und hält, was es verspricht."Die Nyørd Kochmesser haben extrem scharfe Klingen, die aus 67 Lagen Damaszener-Stahl bestehen. Die vielen unterschiedlichen Schichten werden in einem Spezialverfahren kombiniert. Es entsteht ein Perfect Match aus hartem und weichem Stahl, der einerseits eine enorme Schärfe und andererseits Flexibilität und Langlebigkeit hervorbringt.Die erste Nyørd Kollektion enthält auch Küchen-Zubehör: Stabile Schneidebretter aus hochwertigem Holz, formschöne Gewürzmühlen aus Stahl und Holz und magnetische Messerblöcke aus Akazienholz. Natürlich alles im Sinne der Nyørd Philosophie: robust, funktional und ästhetisch.Weitere Infos und Online-Shop: www.nyord-cooking.dePressekontakt:Strüver PRAndrea Strüveras@struever-pr.de00491781661636Original-Content von: Nyørd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177768/5928980