Wien (www.anleihencheck.de) - Ein weiteres spannendes und für risikoreichere Veranlagungen sehr positives Kapitalmarktjahr neigt sich dem Ende zu, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Zeit also, um in die Zukunft und damit ins kommende Jahr 2025 zu blicken. Die Konsensschätzung für das globale Wirtschaftswachstum falle mit einem Plus von knapp über drei Prozent zunächst unverändert (gut) aus. Regional werde für die USA zwar weiter die höchste Dynamik innerhalb der entwickelten Welt erwartet, jedoch sei die Prognose aktuell etwas geringer angesetzt als für 2024 - in Europa hingegen solle das Wachstum, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau, ein wenig besser ausfallen als zuletzt. Ebenfalls etwas höher werde für 2025 das reale Wachstumsplus in den globalen Emerging Markets gesehen, wenngleich das Wachstum für China etwas niedriger erwartet werde als in diesem Jahr. ...

