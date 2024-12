Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Augenmerk der Marktteilnehmer gilt heute der EZB-Entscheidung am frühen Nachmittag, so die Analysten der Helaba.Nicht so sehr die weithin erwartete und vollständig eskomptierte Zinssenkung um 25 Basispunkte sei dabei von Interesse, sondern vielmehr das begleitende Statement und die EZB-Pressekonferenz. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die marktseitig vorhandenen Senkungserwartungen durch das Wording nicht geschwächt würden. ...

