FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt erholten Aktien von DHL sind am Donnerstag an ihrem Chartwiderstand um 36 Euro abgedreht. Zuletzt verloren die Papiere der Bonner rund ein Prozent auf 35,60 Euro. Die Bank of America (BofA) hatte am Morgen die Kaufempfehlung für den Logistikkonzern gestrichen und auch für die Branche einen recht skeptischen Ausblick auf 2025 abgegeben.

Die Erholung von DHL könnte eine Weile brauchen, schrieb Expertin Muneeba Kayani und kappte ihr Kursziel auf 40 Euro. Die Aktien seien zwar nicht teuer, aber es gebe auch keine Impulse für steigende Kurse. Die Transportbranche insgesamt "segle gegen den Wind". Mit Blick auf DHL hob sie die schwache Konjunktur in Deutschland hervor.

DHL-Aktien hatten sich gerade wieder mühsam von ihrem Jahrestief von Mitte November bei rund 34 Euro abgesetzt. 2024 liegen sie aktuell etwa 21 Prozent im Minus - der Dax hat stattdessen ähnlich deutlich zugelegt./ag/mis