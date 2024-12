Das im MDAX gelistete Unternehmen Schott Pharma hat alle Ziele für das Geschäftsjahr 2024 erreicht und damit die Markterwartungen erfüllt. Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten. Und auch im neuen bereits angelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 will der Spezialverpackungshersteller weiter wachsen."Der Markt für injizierbare Medikamente bietet weiterhin großes Potenzial für unser Geschäft", schrieben Konzernchef Andreas Reisse und Finanzchefin Almuth Steinkühler in einem Brief an die Aktionäre. ...

