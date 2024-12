Die Aktie von MicroStrategy könnte vor einer weiteren Kursexplosion stehen. Diesmal aber nicht getrieben durch einen starken Bitcoin-Kurs, sondern durch die bevorstehende Aufnahme in den Nasdaq-100-Index. Glaubt man den Analysten von Bloomberg, dann soll diese bereits am morgigen Freitag verkündet werden.Am Dienstag schrieb Bloomberg-Analyst James Seyffart, dass MicroStrategy wahrscheinlich am 23. Dezember in den Nasdaq 100 aufgenommen werde, was möglicherweise schon diesen Freitag offiziell bekannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...