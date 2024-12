Osnabrück/Berlin (ots) -Nach dem Sturz des Assad-Regimes befindet sich Syrien an einem Wendepunkt. 13 Jahre Bürgerkrieg haben tiefe Spuren hinterlassen. Das verbreitete Gefühl des Aufbruchs vermischt sich mit Armut und Unsicherheit über die Zukunft, besonders Kinder leiden unter Hunger, Krankheiten und dem Verlust von Familienangehörigen. "Die syrische Bevölkerung hat in den letzten Jahren unvorstellbares Leid ertragen. Jetzt, nach dem Fall des Regimes, braucht es schnelle und effektive Humanitäre Hilfe, besonders für Kinder und Familien", sagt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes.Unsere Schwesterorganisation Terre des Hommes Italien leistet seit 2006 in Syrien Humanitäre Hilfe und wird diese jetzt deutlich ausweiten. Kinder sollen Nahrungsmittel und angesichts des kommenden Winters unbedingt ein Dach über dem Kopf erhalten, wenn ihr Haus zerstört sein sollte. Zahlreiche Jungen und Mädchen sind stark verängstigt und brauchen psychogische Betreuung, um das Erleben von Krieg und Gewalt mental zu verarbeiten. Viele von ihnen haben zudem noch die Katastrophe aus dem Februar 2023 vor Augen, als das verheerende Erdbeben ganze Städte zerstörte. Damit die Kinder wieder lernen und in ein normaleres Leben zurückkehren können, sollen zudem Schulen und Gemeinschaftszentren errichtet werden."Die politische Lage in Syrien ist derzeit noch sehr ungewiss", so Joshua Hofert. "Wir fordern daher alle demokratischen Parteien auf, sich für den Wiederaufbau des Landes zu engagieren und keine voreilige Rückführungs- und Abschiebediskussion zu führen".Spendenkonto:Sparkasse Osnabrück, IBAN DE34 2655 0105 0000 0111Stichwort: "Syrien"Pressekontakt:Verantwortlich: Terre des HommesKontakt:Wolf-Christian Ramm, 0541 / 71 01-158 oder 0171-6729748, c.ramm@tdh.dewww.tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/5929028