Ethereum auf 4.000 Dollar Kurs - Allzeithoch oder Einbruch?

Ethereum hat sich nach dem kurzen Rückschlag zu Beginn der Woche wieder gut gefangen. Der Kurs fiel zunächst auf rund 3.500 US-Dollar, kletterte dann aber schnell zurück auf aktuell etwa 3.900 Dollar. Damit steht die Kryptowährung kurz davor, die wichtige 4.000-Dollar-Marke erneut zu testen. Der jüngste Anstieg von sieben Prozent sorgt für Hoffnung, dass der Weg nach oben weitergeht.

Technisch und psychologisch wichtige Marke

Die Marke von 4.000 Dollar ist nicht nur psychologisch, sondern auch technisch sehr bedeutend. Ein nachhaltiger Durchbruch könnte den Weg für weitere Gewinne freimachen. Analysten sehen die nächste Hürde bei 3.950 Dollar - wird diese geknackt, könnten Kurse von 5.000 oder sogar 10.000 US-Dollar realistisch werden.

Ethereum mit Widerstand und Support, Quelle: www.tradingview.com

Gleichzeitig warnen einige Experten vor einem möglichen Rückfall. Sollte Ethereum unter 3.500 Dollar rutschen, könnten Kurse zwischen 2.500 und 2.800 Dollar ins Spiel kommen. Solche Korrekturen werden von manchen allerdings als günstige Einstiegschance gesehen.

Netzwerkaktivität steigt

Positiv wirkt sich derzeit die Aktivität im Ethereum-Netzwerk aus. Die Zahl der täglich aktiven Adressen ist um sieben Prozent gestiegen und liegt jetzt bei über 600.000. Das deutet darauf hin, dass die Nutzung der Blockchain weiter zunimmt. Auch der Net Network Growth, ein Indikator für das Wachstum des Ethereum-Ökosystems, zeigt leicht positive Signale. Diese Entwicklungen unterstützen den langfristig bullischen Ausblick.

Aktive Adressen auf dem Ethereum Netzwerk, Quelle: https://ycharts.com/indicators/ethereum_daily_active_addresses

Trotzdem bleibt der Markt volatil. Der "In the Money"-Indikator, der zeigt, wie viele Investoren aktuell im Gewinn sind, ist leicht zurückgegangen. Aktuell liegen etwa 89 Prozent der Ethereum-Investoren im Plus, während acht Prozent Verluste verbuchen. Diese Zahlen zeigen, dass der Kurs noch immer auf unsicherem Terrain unterwegs ist.

Die nächsten Tage könnten entscheidend sein. Ethereum steht an einem Punkt, an dem sich der Kurs entweder in Richtung neuer Höhen bewegt oder erneut zurückfällt. Die fundamentalen Daten sprechen für eine wachsende Nachfrage nach der Blockchain und ihrer Technologie. Ob das reicht, um den Kurs nachhaltig über 4.000 Dollar zu treiben, bleibt abzuwarten. Dennoch unterstützt auch die aktuelle Altcoin-Saison den Trend von Ethereum, wie es auch andere Coins zeigen. In den letzten 24 Stunden ist Sui um 33 Prozent gestiegen, auch Aave verzeichnet ein Plus von 32 Prozent. Getoppt wird das Ergebnis von Coins wie Pepe Unchained ($PEPU), der als größter Vorverkauf in der Geschichte der Memecoins am Dienstag gestartet ist und in den letzten 24 Stunden erneut um 120 Prozent zulegen konnte. Ein weiterer Vorverkauf, der ähnlich gute Signale zeigt, ist Wall Street Pepe - wieder ein Frosch-Memecoin, der in den sechs Tagen seines Vorverkaufs bereits 6,35 Millionen US-Dollar eingesammelt hat.

Vorverkauf von WEPE, Quelle: https://wallstreetpepe.com/home

Wall Street für die Gemeinschaft - WEPE

Die starke Resonanz auf den Vorverkauf kommt nicht von ungefähr. Wall Street Pepe legt den Fokus auf die Stärkung kleinerer Investoren, was gerade in dieser bullischen Phase gut ankommt. Das Ziel ist klar: Retail-Investoren sollen die Möglichkeit erhalten, sich gegen die marktbeherrschenden Wale zu behaupten. Mit einem Preis von nur 0,000211 US-Dollar pro Token zieht der Vorverkauf eine breite Basis von Unterstützern an, denn beim aktuellen Vorverkaufstempo kann schon heute mit der nächsten Preissteigerung gerechnet werden.

Der Erfolg von Wall Street Pepe ist auch Teil eines größeren Trends im Meme-Sektor, der 2024 erneut an Fahrt aufgenommen hat. Große Namen wie $PEPE haben vorgemacht, wie stark die Dynamik solcher Projekte sein kann, und ähnliche Erwartungen begleiten nun $WEPE.

Mit seinem Auftreten am Markt zieht das Projekt schon jetzt Großinvestoren an, die traditionell als Indikator für das Vertrauen in ein Projekt gelten. Eine einzelne Transaktion über 50 ETH, getätigt von einem Whale, zeigt, dass auch erfahrene Anleger das Potenzial in diesem Memecoin sehen.

Ausschnitt aus Etherescan, Quelle: https://etherscan.io/tx/

Whale-Transaktionen wie die oben sind einerseits ein Vertrauensbeweis, andererseits treiben sie auch das Momentum an. Für $WEPE scheint die Zukunft dahingehend vielversprechend - getragen von einer klaren Vision und einem wachsendem Rückhalt sowohl aus der Community als auch von großen Investoren.

