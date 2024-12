Unterföhring (ots) -"Wer das isst, hat kulinarisch auf dieser Welt nichts zu suchen", empört sich Frank Rosin. Doch was hat der Spitzenkoch aus Dorsten gerade gegessen? Mit seinen Kochkollegen Alex Kumptner und Ali Güngörmüs bereist er in der dritten Staffel "Roadtrip Amerika",ab Donnerstag, 16. Januar, bei Kabel Eins die Nordostküste der USA bis über die Grenze nach Kanada.Mehr als 4000 Kilometer. Drei Männer. Zwei Länder. Ein Camper. Die Reise beginnt am Michigansee, führt durch die Metropolen Chicago und Detroit, vorbei an den Niagara-Fällen und endet in der Wildnis Kanadas. In Nordamerika warten auf die Köche ungewöhnliche kulinarische Herausforderungen: TikTok-Trend-Foods, Marihuana-Menüs und sogar Elch-Herz - für Ali ein echtes Abenteuer. "Das esse ich jetzt zum ersten Mal", gibt er zu. Frank Rosin stellt bei einer Kostprobe von Donut mit Marmelade, Käse und Schinken empört fest: "Wer das isst, hat kulinarisch auf dieser Welt nichts zu suchen." Nichts zu suchen haben künftig auch gegrillte Alligator-Füße auf der Speisekarte von Alex Kumptner. Sein eindeutiges Urteil: "Das esse ich nie wieder." Auf die Drei von der Kochstelle warten zudem actionreiche Herausforderungen: Wer überzeugt beim Motorsägen-Schnitzen? Wer meistert das Überleben in der Wildnis? Und wie verändert das Abenteuer die Köche - kulinarisch, menschlich und als Freunde?"Roadtrip Amerika 3" ist eine Koproduktion mit dem österreichischen TV-Sender PULS 4. Das Format basiert auf der Idee des britischen Originals "Gordon, Gino and Fred: Road Trip" und wird produziert von Tower Productions."Roadtrip Amerika 3 ", immer donnerstags, ab 16. Januar 2025, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannCommunications & PRmobil: +49 89 9507 - 1185email: luisa.hollmann@seven.oneElisa Nina TaupertPhoto Production & Editingphone: +49 89 9507 - 1167email: elisa_nina.taupert@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5929074