München (ots) -Mit BAD GENIUS kommt am 20. Februar 2025 das Remake des thailändischen Überraschungshits "Chalard Games Goeng" in die Kinos. Der spannende Thriller folgt der hochbegabten Überfliegerin Lynn, die ein Vollstipendium für eine renommierte High-School erhält und dort neue Freunde findet.Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/eN8OJ7WSSWsInhalt: Als ihre beste Freundin Grace sie um "Hilfe" bei den Prüfungen bittet, bietet sich Lynn die Chance ihres Lebens: Sie entwickelt ein komplexes Betrugssystem, das ihren elitären Mitschülern bessere Noten und ihr zum ersten Mal finanzielle Sicherheit garantiert. Doch als sie sich an Abschlussprüfungen wagen, die als betrugssicher gelten, steht plötzlich nicht nur ihre akademische Zukunft auf dem Spiel... und Lynn muss erkennen, dass es in dieser Welt keinen Platz für wahre Freundschaft gibt.BAD GENIUS ist eine Little Ray Media Präsentation, produziert von Picturestart und Picture Perfect Federation. In den Hauptrollen sind Benedict Wong, Callina Liang und Jabari Banks zu sehen. Produzent*innen sind Erik Feig, Samie Kim Falvey, Jessica Switch, Patrick Wachsberger, Ashley Stern und Mallory Edens. Executive Producer*innen sind Julia Hammer, Sian McArthur, Pascal Breton, Lionel Uzan, Wesley R. Edens und Benedict Wong. Regie führte JC Lee, der zusammen mit Julius Onah auch das Drehbuch schrieb.Kinostart: 20. Februar 2025 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Callina Liang, Jabari Banks, Benedict WongDrehbuch: JC Lee, Julius OnahRegie: JC LeeProduzent*innen: Erik Feig, Samie Kim Falvey, Jessica Switch, Patrick Wachsberger, Ashley Stern, Mallory EdensExecutive Producer*innen: Julia Hammer, Sian McArthur, Pascal Breton, Lionel Uzan, Wesley R. Edens, Benedict Wong