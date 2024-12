Kaiserslautern (ots) -In einer zunehmend digitalisierten Welt präsentiert HillcrownAI stolz KinderGPT - eine revolutionäre App, die Kindern ab vier Jahren in einem sicheren und geschützten digitalen Raum Zugang zu den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz bietet. Gegründet von Oliver Mauckner, selbst Vater von drei Kindern, verfolgt KinderGPT das Ziel, jungen Nutzerinnen und Nutzern einen altersgerechten Zugang zu KI-Technologien zu ermöglichen, der gleichermaßen lehrreich und sicher ist.Hierfür bietet KinderGPT einen gemeinsam mit Psychologen und Pädagogen entwickelten, individualisierbaren KI-Begleiter an, der sich an die individuellen Bedürfnisse des Kindes anpasst und so personalisiertes Lernen und Spielen ermöglicht. Dabei werden die Kreativität und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder gefördert. KinderGPT hilft zudem, Sprachbarrieren zu überwinden und unterstützt bei schulischen Aufgaben. Spezielle Kontrollmöglichkeiten für Eltern sorgen dafür, dass die Nutzung der App jederzeit überwacht und gesteuert werden kann.KinderGPT bietet eine einzigartige Kombination aus drei wesentlichen Funktionen:1. Sicherheit an erster Stelle: Ein innovatives Sicherheitssystem schützt Kinder vor ungeeigneten Inhalten.2. Lernen und Spaß vereint: Die App fördert Kreativität und Wissensaneignung durch interaktive Lernspiele.3. Digitaler Medienzugang: Kinder erhalten über die App Zugang zu geprüften, altersgerechten Medieninhalten.Höchste Anforderungen an Technologie und SicherheitKinderGPT setzt auf modernste Technologien, um höchste Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit zu erfüllen. KinderGPT nutzt ausschließlich Rechenzentren von Anbietern mit Sitz in Deutschland. Es werden keine Daten an Drittanbieter außerhalb des Landes weitergegeben. Die Entwicklung und der Betrieb des Systems finden in einem ISO-zertifizierten und DSGVO-konformen Umfeld statt. Alle Konversationen werden dabei verschlüsselt gespeichert und nicht für das Training der Sprachmodelle verwendet.Alle Nutzeranfragen werden von einem dezentralen Intelligenzcluster verarbeitet, bestehend aus einem Intelligenzkoordinator und einzelnen Intelligenzkernen. Diese Kerne können unterschiedliche Funktionen ausführen, wie Textgenerierung, Audiogenerierung, Sprachübersetzung und mehr. Zur Optimierung der Verarbeitung der deutschen Sprache verwendet KinderGPT angepasste, open-source basierte Modelle. Zum Schutz der Kinder wird darüber hinaus ein KI-Guard-System eingesetzt, das vor und nach dem eigentlichen LLM (Large Language Model) ein spezifisches, kleineres LLM vorschaltet, um schädliche oder unangemessene Inhalte aus der Unterhaltung mit dem KI-Begleiter herauszufiltern.Unterstützung der Bildungspolitik"Der mündige, altersangemessene und versierte Umgang mit KI wird zu einer neuen Schlüsselkompetenz, nicht zuletzt in Berufs- und Arbeitszusammenhängen", so die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrer Handlungsempfehlung vom 10. Oktober 2024 für die Bildungsverwaltung zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz in schulischen Bildungsprozessen.Oliver Mauckner: "Beginnend mit der Idee zu KinderGPT im Mai 2024 und der anschließenden Realisierung wurde eine Lösung entwickelt, die perfekt auf diese Handlungsempfehlungen zugeschnitten ist. Funktionen wie Text-zu-Sprache, automatische Übersetzungen und innovative Features wie Bildbeschreibungen helfen Kindern dabei, die digitale Zukunft selbstbewusst zu gestalten.".Förderung von ChancengleichheitDank der Möglichkeiten von KI können auch Kinder aus sozial benachteiligten Familien sowie Kinder mit Migrationshintergrund Zugang zu umfassendem Wissen erhalten und Sprachbarrieren überwinden. KinderGPT integriert KI-gestützte Übersetzungs- und Sprachfunktionen, um Kindern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen gleiche Chancen zu bieten.Jetzt KinderGPT herunterladenDie App kann ab sofort im App Store und Play Store heruntergeladen werden. Das HillcrownAI-Team steht Ihnen für Informationen und einen persönlichen Austausch unter den angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung.Pressekontakt:Oliver MaucknerGründer von KinderGPTE-Mail: oliver@kindergpt.comTel: +49 1523 7786381www.kindergpt.comOriginal-Content von: HillcrownAI GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177708/5929067