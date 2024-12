München (ots) -Premiere für ein Kult-Programm. Prime Video und SAT.1 beauftragen erstmals zusammen eine Serie. Gemeinsam bringen sie die SAT.1-Erfolgsserie Der letzte Bulle zurück. Im Frühjahr 2025 starten die Dreharbeiten für acht neue Episoden. Prime-Mitglieder sehen alle Folgen mit Henning Baum (https://www.imdb.com/name/nm0062098/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_7_in_0_q_Henning%20Baum) in seiner Paraderolle als unkonventioneller Ruhrpott-Cop "Mick Brisgau" zuerst bei Prime Video. Prime-Mitglieder sehen Der letzte Bulle im Rahmen ihrer Mitgliedschaft, die niedrige Preise, komfortable Services und beste Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft für nur 8,99 EUR/Monat oder 89,90 EUR/Jahr vereint. Bereits vier Wochen später feiert Der letzte Bulle mit Doppelfolgen in SAT.1 seine Free-TV-Premiere. Die Episoden sind jeweils nach SAT.1-Ausstrahlung zudem kostenlos im Catch-up-Angebot auf Joyn verfügbar.Mit der Produktion der Fortsetzung der Erfolgsserie beauftragen SAT.1 und Prime Video die Kölner Produktionsfirma Glisk.Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland: "Die Rückkehr von Der letzte Bulle ist eine hervorragende Nachricht für Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch für die gesamte TV-Branche. SAT.1 und Prime Video arbeiten zusammen für großartige Unterhaltung. Wir freuen uns auf diese innovative Kooperation, die es ermöglicht, einen Publikumsliebling zurück auf die Bildschirme zu bringen."Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE: "Mit Der letzte Bulle setzen wir mit Prime Video einen Meilenstein im deutschen Serien-Markt: Erstmals beauftragen wir gemeinsam eine Serie. Dank dieser neuen Form der Zusammenarbeit ermittelt Henning Baum als Der letzte Bulle wieder. Wir arbeiten daran, dass wir mit diesem Modell in Zukunft noch andere große Fiction-Projekte angehen."Marc Rasmus, Senderchef SAT.1: "Der letzte Bulle hat das SAT.1-Publikum über fünf Staffeln und 60 Episoden mit seinen Fällen in den Bann gezogen. Nun bringt ihn SAT.1 gemeinsam mit Prime Video zurück. Das ist fantastisch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Henning Baum muss als Mick Brisgau abermals feststellen, dass sich die Welt seit seinem letzten Fall drastisch verändert hat."Darum geht es in Der letzte Bulle:Vom 12. April 2010 bis zum 2. Juni 2014 ermittelte Henning Baum bereits als Der letzte Bulle für SAT.1. In fünf Staffeln der Kult-Serie löste er in der Rolle des aus einem 20-jährigen Koma erwachten Polizisten Mick Brisgau 60 Kriminalfälle. Jetzt kehrt Mick in sein Essener Revier zurück. Um aber wieder Fuß zu fassen, muss er sich nicht nur aus einer misslichen Lage befreien, sondern auch mit einem tragischen Schicksalsschlag klarkommen...Über Prime Video:Prime Video ist ein umfassendes Entertainment-Angebot, das Kund:innen eine umfangreiche Auswahl an Premium-Programmen in einer einzigen App bietet und auf Tausenden von Geräten verfügbar ist. Bei Prime Video finden Kund:innen ihre Lieblingsfilme, -serien, -dokumentationen und Live-Sport - einschließlich der von Amazon MGM Studios produzierten Serien und Filme Road House, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Fallout, Reacher, The Boys, Als Du Mich Sahst, LOL: Last One Laughing, The 50, Viktor Bringt's, Perfekt Verpasst und Maxton Hall; lizenzierte Fan-Favoriten wie Die Discounter und Twisted Metal; exklusive Sport-Unterhaltung wie das Highlightspiel der UEFA Champions League am Dienstag und das berühmteste Tennisturnier der Welt, The Championship. Wimbledon; und Programme von Partnern wie Paramount+, DAZN und Discovery+ über Prime Video Channels-Zusatzbuchungen sowie mehr als 650 kostenlose werbegestützte FAST Channels weltweit. Prime Video ist einer von vielen wertvollen Vorteilen einer Prime-Mitgliedschaft: Prime-Mitglieder genießen das Beste aus Shopping und Unterhaltung. Alle Kund:innen, können auch ohne Prime-Mitgliedschaft Titel im Prime Video Store leihen oder kaufen, darunter Blockbuster wie Barbie, Oppenheimer, Fall Guy und Challengers - Rivalen, und können Inhalte wie 7 vs. Wild und Bosch: Legacy kostenlos mit Werbung auf Freevee sehen. Mit dem exklusiven X-Ray-Zugang können Kund:innen auch hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und -serien blicken. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.de/primevideo.Pressekontakt:PR Agentur filmcontactKastanienalle 7910435 BerlinT: +49 30 27908700primevideo@filmcontact.dewww.filmcontact.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5929115