Grüne Unternehmen haben ein schwieriges Jahr hinter sich und sind an der Börse weiter kaum gefragt. Auch die Aktie des Turbinenbauers Nordex kommt in diesem Umfeld nicht in Gang. Am Donnerstag konnte der MDAX-Konzern nun mal wieder einen neuen Auftrag vermelden. Für Schwung an der Börse sorgt dies aber nicht.Nordex hat einen Auftrag über sieben Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Volumen von 40 Megawatt in der Ukraine von Eco-Optima erhalten. Hinzu kommt der Service für die Wartung der Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...