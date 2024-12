Hamburg (ots) -Aktien, Kryptowährungen, Gold - welche Anlageform ist die richtige? Für Stephan Gerlach von der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft ist die Antwort klar: Immobilien. Der Finanzexperte sieht in ihnen den besten Weg, um krisensicher und nachhaltig Vermögen aufzubauen. Was Immobilien von anderen Anlageformen unterscheidet und warum sie besonders effektiv sind, erfahren Sie hier.Eines steht fest: Die staatliche Rentenkasse allein wird für die meisten Menschen nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard im Alter zu sichern. Der demografische Wandel setzt das Umlagesystem zunehmend unter Druck - zu wenige Beitragszahler stehen einer wachsenden Zahl an Rentenempfängern gegenüber. Privater Vermögensaufbau und eine gezielte Altersvorsorge sind daher längst zur Pflicht geworden. Doch genau hier beginnt für viele die Herausforderung: Aktien, ETFs, Immobilien, Lebensversicherungen oder Kryptowährungen - die Vielzahl an Möglichkeiten und ihre teils erheblichen Unterschiede in Risiko, Rendite und Komplexität machen die Entscheidung schwierig. "Viele Anleger fühlen sich überfordert und haben regelrecht Angst davor, ihr Kapital falsch anzulegen", erklärt Stephan Gerlach, Gründer der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft, einer Tochter der Gerlach Immobiliengruppe (GIG). "Und das zurecht: Eine falsche Anlageentscheidung kann die Anleger schließlich Jahrzehnte kosten - nicht nur an Rendite, sondern auch an Lebensqualität im Alter.""Es gibt nur einen Weg, sich im Alter möglichst ertragreich und risikofrei abzusichern - und der führt über Immobilien", erklärt er. Mit seinem Team bietet Stephan Gerlach ein umfassendes Servicekonzept für Immobilieninvestitionen an, das Interessenten den gesamten Prozess erleichtert - von der Auswahl und Finanzierung bis hin zur Vermietung und Verwaltung. Sein Ziel ist es, den Zugang zu Immobilien als Kapitalanlage für mehr Menschen möglich zu machen und dabei maximale Rendite mit minimalem Aufwand zu gewährleisten. Ob passives Einkommen, Altersvorsorge oder frühe finanzielle Unabhängigkeit: Er und sein Team entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die nachhaltig und profitabel sind. So hat Stephan Gerlach bereits zahlreichen Kunden zu einem sorgenfreien Immobilienbesitz verholfen.Sicher, rentabel, vererbbar: Der Reiz von ImmobilieninvestitionenDas Spektrum an Anlagemöglichkeiten wächst stetig: Während gestern noch Lebensversicherungen als sichere Wahl galten, stehen heute Kryptowährungen oder NFTs im Fokus als vermeintlich lukrative Optionen. Inmitten dieses Trends geraten die klassischen Anlageformen - Aktien, Immobilien und Gold - leicht in den Hintergrund. Doch oft erkennen Anleger erst nach dem Einstieg in neuartige Investments, welches enorme Risiko sie eingegangen sind. Denn jedes Investment birgt Risiken, doch bei innovativen Anlageformen sind diese häufig besonders hoch.Auch innerhalb der bewährten "großen Drei" gibt es erhebliche Unterschiede in Rendite, Stabilität und Sicherheit. Aktien locken mit hohem Renditepotenzial, sind jedoch stark anfällig für Marktschwankungen, wirtschaftliche Krisen und Unternehmenspleiten. Diese Volatilität schreckt besonders risikoaverse Anleger ab. Gold hingegen überzeugt als krisensicherer Sachwert mit Inflationsschutz, bietet jedoch keine regelmäßigen Erträge und bleibt kurzfristigen Preisschwankungen ausgesetzt.Im Vergleich dazu stechen Immobilien deutlich hervor. Sie verbinden Stabilität mit Inflationsschutz, generieren regelmäßige Einnahmen und eröffnen langfristige Chancen für den Vermögensaufbau. Als physische, aktiv nutzbare Werte gehen sie über die bloße Wertaufbewahrung hinaus und bieten Anlegern die Möglichkeit, Sicherheit und Rendite gleichermaßen zu realisieren. Stephan Gerlach erläutert im Folgenden die acht entscheidenden Vorteile, die eine Immobilieninvestition besonders lohnenswert machen:Vorteil 1: Stabile Wertentwicklung & InflationsschutzIn unsicheren Zeiten suchen Anleger nach Verlässlichkeit - und Immobilien bieten genau das: Stabilität und Schutz. Anders als volatile Märkte wie Aktien oder Kryptowährungen zeichnen sich Immobilien durch eine vergleichsweise konstante Wertentwicklung aus. Ihre Attraktivität steigt zusätzlich durch ihre Eigenschaft als Sachwert, der in inflationsgetriebenen Phasen oft an Wert gewinnt.Während steigende Verbraucherpreise den realen Wert von Bargeld oder festverzinslichen Anlagen schmälern, profitieren Immobilienbesitzer durch inflationsbedingte Anpassungen von Miet- und Kaufpreisen. Diese Kombination aus Stabilität und Inflationsschutz macht Immobilien zu einem unverzichtbaren Baustein in jedem langfristig ausgerichteten Anlageportfolio.Vorteil 2: Steuerliche VergünstigungenWer sein Vermögen clever strukturieren will, kommt an Immobilien kaum vorbei - sie sind nicht nur äußerst stabil, sondern auch ein mächtiges Instrument zur Steueroptimierung. Dazu gehört vor allem die Möglichkeit, Abschreibungen auf die Gebäudeabschreibung geltend zu machen, sowie die Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen bei fremdfinanzierten Objekten. Außerdem sind Aufwendungen für Modernisierungen, die zusätzlich zu einer Wertsteigerung und besserer Vermietbarkeit oder direkt höherer Miete führen, steuerlich absetzbar. Diese Maßnahmen senken die jährliche Steuerlast erheblich und steigern somit die Nettorendite der Investition.Im Vergleich dazu sind Aktien und ETFs steuerlich weniger flexibel: Während hier lediglich steuerfreie Veräußerungsgewinne nach Ablauf einer Haltefrist oder begrenzte Freibeträge für Dividenden zur Verfügung stehen, bieten Immobilien eine langfristige und umfangreiche Basis für steuerliche Gestaltungsspielräume.Vorteil 3: Hebelwirkung durch FremdfinanzierungImmobilieninvestitionen bieten Anlegern eine einzigartige Möglichkeit, ihre finanzielle Schlagkraft zu vervielfachen. Dank der hohen Finanzierbarkeit von Immobilien mit Fremdkapital können Anleger bereits mit vergleichsweise geringem Eigenkapital substanzielle Vermögenswerte aufbauen. Der Hebelmechanismus - also die Hebelwirkung durch Fremdfinanzierung - erlaubt es, das Eigenkapital effizient einzusetzen und gleichzeitig von der Wertsteigerung und den Mieteinnahmen einer Immobilie zu profitieren.Vorteil 4: Monatliche EinnahmenDie Vermietung von Immobilien bietet einen planbaren und verlässlichen Cashflow, der eine stabile finanzielle Grundlage schafft. Diese regelmäßigen Einnahmen machen Immobilien zu einer besonders attraktiven Anlageform für Investoren, die Wert auf langfristige Planung und finanzielle Kontinuität legen.Vorteil 5: Wertschöpfung durch aktive VerwaltungImmobilieneigentümer können den Wert ihres Vermögens durch gezielte Maßnahmen wie Renovierungen, Modernisierungen oder innovative Umnutzungen aktiv steigern. Anders als bei passiven Anlageklassen wie Aktien oder ETFs, bei denen Investoren auf Marktentwicklungen angewiesen sind, ermöglicht der Besitz von Immobilien eine direkte Einflussnahme. Strategische Entscheidungen - sei es durch die Erschließung neuer Nutzungsmöglichkeiten, die Optimierung der Energieeffizienz oder die Erhöhung der Mieterträge - eröffnen ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial und machen Immobilien zu einer dynamischen und unternehmerischen Vermögensanlage.Mit Stephan Gerlach und seinem Team an ihrer Seite profitieren Immobilienbesitzer von umfassender Unterstützung. Sein Netzwerk aus erfahrenen Fachkräften sorgt für professionelle und kosteneffiziente Umsetzung notwendiger Maßnahmen. Zusätzlich bietet die Tochtergesellschaft wirmietendeinhaus.de einen besonderen Vorteil: Als zuverlässiger Mieter engagiert sich das Unternehmen aktiv für die optimale Bewirtschaftung und Wertentwicklung der Immobilie - ein entscheidender Vorteil für langfristigen Erfolg.Vorteil 6: Sachwertsicherheit & geringe VolatilitätIn einer Welt voller wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt der Wert von Immobilien eine verlässliche Konstante. Als greifbare Sachwerte verkörpern Immobilien nicht nur Stabilität, sondern bieten darüber hinaus die Möglichkeit, durch Mieteinnahmen kontinuierliche Erträge zu erzielen - ein Vorteil, den beispielsweise Gold als passiver Sachwert nicht bietet.Während Aktien und Kryptowährungen oft von spekulativen Marktbewegungen getrieben werden und innerhalb kurzer Zeit erhebliche Wertschwankungen erfahren können, zeichnen sich Immobilien durch eine vergleichsweise geringe Volatilität aus.Vorteil 7: Langfristige NachfrageEin Dach über dem Kopf zählt zu den unverzichtbaren Grundbedürfnissen des Menschen - und diese Tatsache verleiht Immobilieninvestitionen eine bemerkenswerte Stabilität. Wohn- und Gewerbeimmobilien profitieren von einer anhaltenden, grundlegenden Nachfrage, die sich aus dem menschlichen Bedürfnis nach Wohnraum und geschäftlicher Infrastruktur speist. Diese beständige Nachfrage ist weitgehend unabhängig von konjunkturellen Schwankungen, was Immobilien zu einem attraktiven Investment macht.Vorteil 8: Vererbbarkeit & Erhaltung von VermögenImmobilien sind mehr als nur eine Anlagemöglichkeit - sie sind ein bleibendes Erbe, das von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. Die langfristige Vererbbarkeit von Immobilien ist ein entscheidender Vorteil für Anleger, die nicht nur für ihre eigene Zukunft, sondern auch für die ihrer Nachkommen vorsorgen möchten.Während andere Anlageformen häufig an Marktvolatilitäten und Abnutzung leiden, bieten Immobilien Stabilität und die Möglichkeit, über Jahrzehnte hinweg als wertvolle Vermögenswerte weitergegeben zu werden. Diese Art der Vermögensbildung ist daher nicht nur eine kluge Entscheidung für die Gegenwart, sondern auch ein solides Fundament für die Zukunft - eines, das den Übergang von Wohlstand über mehrere Generationen hinweg sicherstellt.Fazit: Wie Immobilien mit dem richtigen Partner zur sorgenfreien Altersvorsorge werdenEin risikoarmes Investment ist durchaus realisierbar - vorausgesetzt, Anleger entscheiden sich für die passende Anlageform und einen kompetenten Experten an ihrer Seite. Während jede Investmentstrategie ihre individuellen Vor- und Nachteile mit sich bringt, überzeugen Immobilien insbesondere durch ihre Sicherheit, Stabilität und attraktive Renditechancen. Mit Stephan Gerlach und seinem erfahrenen Team können Anleger das Risiko von Fehlentscheidungen erheblich reduzieren, während sie zugleich Verantwortung und organisatorischen Aufwand abgeben. 