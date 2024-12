NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Die sich aufhellende US-Konjunktur unterstütze die Aktien von Luxusgüter- und Sportartikelherstellern, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf 2025. Jüngste Daten, auch aus China, stärkten sein Vertrauen in eine Umsatzstabilisierung ab dem laufenden Quartal. Im Luxusgüterbereich bevorzugt er LVMH, Burberry und Watches of Switzerland, im Sportartikelsektor Adidas. Für LVMH sprächen die Diversifizierung des Unternehmens, Größenvorteile und der Status als Leithammel der Branche./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 20:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0210483332