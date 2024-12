Die Tesla-Aktie hat mit einem neuen Rekordhoch für Aufsehen gesorgt und Anleger blicken optimistisch in die Zukunft. Analystenprognosen, politische Entwicklungen und starke Verkaufszahlen aus China befeuern die Rally des Elektroautobauers.Tesla-Aktie auf Rekordkurs: Analysten sehen weiteres Potenzial Am Mittwoch erreichte die Tesla-Aktie mit 424,88 US-Dollar einen neuen Höchststand. Der Handel an der NASDAQ endete mit einem Plus von 5,93 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...