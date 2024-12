Umfassende mIF-Lösung für Pathologie basierend auf Mikroskopie und KI

ZEISS und Mindpeak entwickeln gemeinsam integrierte mIF-Lösung

Adressierung von klinischen und Forschungsanwendungen in der Pathologie

ZEISS kooperiert mit Mindpeak, Pionier im Bereich KI-gestützter Pathologielösungen, um eine integrierte Multiplex-Immunfluoreszenz (mIF)-Lösung zu entwickeln, die Pathologen in den Bereichen Forschung, Diagnostik und klinischer Anwendungen unterstützt.

ZEISS and Mindpeak Partner on Advanced mIF Pathology Solutions (Graphic: Business Wire)

Die Expertise von Mindpeak in der KI-basierten Bildanalyse von pathologischem Gewebe, insbesondere durch etablierte Algorithmen für klinische Routineanwendungen, ergänzt die fortschrittlichen Instrumente und Software von ZEISS für Forschungsanwendungen von mIF. Die gemeinsame Lösung wird die bestehenden Angebote beider Unternehmen integrieren, um den Wert für die Nutzer zu erhöhen und mehrere Marktsegmente zu adressieren, darunter:

Forschung: Bereitstellung fortschrittlicher mIF-Werkzeuge für die wissenschaftliche Erforschung.

Entwicklung von Diagnostika (Dx) und Companion Diagnostics (CDx): Förderung von Initiativen zur personalisierten Medizin.

Klinische Routine: Zuverlässige, KI-gestützte Werkzeuge für alltägliche pathologische Untersuchungen.

"Das etablierte Produktportfolio von Mindpeak an klinischen KI-Algorithmen, das Pathologen derzeit bei der Beurteilung von immunhistochemischen (IHC), Hämatoxylin- und Eosin-gefärbten (H&E) Objektträgern unterstützt, wird im Rahmen dieser vielversprechenden Partnerschaft auf mIF ausgeweitet", so Felix Faber, CEO von Mindpeak. "Wir freuen uns, unsere Expertise in der KI-Pathologie mit den Instrumenten von ZEISS zu kombinieren, um einen optimierten Workflow vom Objektträger bis zum Bericht für unsere Kunden zu schaffen."

"Wir bei ZEISS sind bestrebt, Innovationen bei Bildgebungslösungen voranzutreiben, die die Lücke zwischen Forschung und klinischen Anwendungen schließen. Die Zusammenarbeit mit Mindpeak ist ein wichtiger Meilenstein bei der Weiterentwicklung von Arbeitsabläufen in der translationalen und klinischen Pathologie", sagt Michael Albiez, CEO ZEISS Research Microscopy Solutions. "Gemeinsam führen wir eine integrierte Lösung ein, die mIF-Workflows vereinfacht und die Reproduzierbarkeit verbessert, um den sich entwickelnden Anforderungen sowohl in der translationalen Forschung als auch im klinischen Umfeld gerecht zu werden. Durch die Kombination der Bildgebungsexpertise von ZEISS mit der KI-gesteuerten Analytik von Mindpeak wollen wir Forschern und Klinikern ermöglichen, tiefere Einblicke mit höherer Effizienz und Präzision zu gewinnen."

Die Partnerschaft bündelt komplementäre Kompetenzen und hilft beiden Unternehmen dabei, den wachsenden mIF-Markt zu erschließen. ZEISS und Mindpeak werden Pathologen und Forschern die neue mIF-Lösung auf der ESSB-Konferenz (European Society for Molecular Biomarkers) in Berlin am 12. und 13. Dezember 2024 präsentieren. Weitere Einzelheiten werden mit dem Fortschreiten der Entwicklung der Plattform bekannt gegeben.

Über Mindpeak

Seit der Gründung im Jahr 2018 hat sich Mindpeak als globaler Innovator für KI-gesteuerte digitale Pathologielösungen positioniert. Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Algorithmen, die Pathologen bei der Routinediagnostik unterstützen und sich auf die Automatisierung der Gewebeanalyse für schnellere und genauere Ergebnisse konzentrieren. Die Plattform von Mindpeak wurde entwickelt, um die Produktivität und die Diagnosesicherheit in klinischen Labors zu erhöhen und so die Patientenergebnisse bei der Krebsbehandlung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter mindpeak.ai, X, und LinkedIn.

Über ZEISS

ZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und optoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality Research, Medical Technology und Consumer Markets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von 10 Milliarden Euro (30. September 2023).

ZEISS entwickelt, produziert und vertreibt für seine Kunden hochinnovative Lösungen für die industrielle Messtechnik und Qualitätssicherung, Mikroskopielösungen für Lebenswissenschaften und Materialforschung sowie Medizintechniklösungen für Diagnostik und Therapie in der Augenheilkunde und der Mikrochirurgie. ZEISS steht auch für die weltweit führende Lithographieoptik, die zur Herstellung von Halbleiterbauelementen von der Chipindustrie verwendet wird. ZEISS Markenprodukte wie Brillengläser, Fotoobjektive und Ferngläser sind weltweit begehrt und Trendsetter.

Mit diesem auf Wachstumsfelder der Zukunft wie Digitalisierung, Gesundheit und Industrie 4.0 ausgerichteten Portfolio und einer starken Marke gestaltet ZEISS den technologischen Fortschritt mit und bringt mit seinen Lösungen die Welt der Optik und angrenzende Bereiche weiter voran. Grundlage für den Erfolg und den weiteren kontinuierlichen Ausbau der Technologie- und Marktführerschaft von ZEISS sind die nachhaltig hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. ZEISS investiert 15 seines Umsatzes in Forschungs- und Entwicklungsarbeit diese hohen Aufwendungen haben bei ZEISS eine lange Tradition und sind gleichermaßen eine Investition in die Zukunft.

Mit mehr als 44.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ZEISS in rund 50 Ländern mit mehr als 60 Vertriebs- und Servicestandorten, 35 Forschungs- und Entwicklungsstandorten sowie 35 Produktionsstandorten weltweit aktiv (Stand: 31. März 2024). Hauptstandort des 1846 in Jena gegründeten Unternehmens ist Oberkochen, Deutschland. Alleinige Eigentümerin der Dachgesellschaft, der Carl Zeiss AG, ist die Carl-Zeiss-Stiftung, eine der größten deutschen Stiftungen zur Förderung der Wissenschaft.

Weitere Informationen unter www.zeiss.de

ZEISS Research Microscopy Solutions

ZEISS Research Microscopy Solutions ist der führende Anbieter von Licht-, Elektronen- und Röntgenmikroskopsystemen, korrelativer Mikroskopie sowie Softwarelösungen, die KI-Technologien nutzen. Das Portfolio umfasst Produkte und Services sowohl für Biowissenschaften, Material- und industrielle Forschung als auch für Ausbildung und klinische Praxis. Hauptsitz des Bereichs ist Jena. Weitere Produktions- und Entwicklungsstandorte befinden sich in Deutschland, Großbritannien, den USA und China. ZEISS Research Microscopy Solutions ist Teil der Sparte Industrial Quality Research.

