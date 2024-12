Frankfurt am Main (ots) -Lucid Software (http://lucid.co/de), führender Anbieter für visuelle Zusammenarbeit, veröffentlicht seine aktuelle Studie Workplace AI Adoption (https://lucid.co/blog/ai-adoption-survey-2024). Sie zeigt eine eindeutige Kluft zwischen den verschiedenen Ebenen in Unternehmen: Während 83 Prozent der Führungskräfte auf KI-gestützte Tools für die Arbeit setzen, sind es bei den Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung nur 42 Prozent.Diese Diskrepanz setzt sich auch bei den täglichen Aufgaben fort: Mehr als die Hälfte der Führungskräfte (54 %) integriert KI in ihre Arbeitsabläufe, während nur jede:r Fünfte (21 %) ohne Führungsverantwortung dasselbe tut. Auch bei der Weiterbildung in Bezug auf KI gibt es einen deutlichen Unterschied: 39 Prozent der Führungskräfte nehmen mehrmals pro Woche an Lernaktivitäten teil - weit mehr als die Manager:innen (20 %) und weiteren Mitarbeitenden (13 %). Insgesamt sind es vor allem die Führungskräfte, die die Einführung, das Lernen und die Implementierung von KI in den Unternehmen vorantreiben.Hindernisse für eine breitere Akzeptanz von KITrotz der Begeisterung auf Führungsebene stehen viele Mitarbeitende vor Herausforderungen bei der Einführung von KI. 33 Prozent aller Befragten sehen den Widerstand gegen Veränderung, Angst vor Jobverlust und den stetigen Bedarf an Weiterbildungen als Hindernisse. Doch nur 27 Prozent erhalten Schulungen von ihrem Arbeitgeber, weshalb der Großteil auf das Selbststudium angewiesen ist. Die Datensicherheit im Umgang mit KI stellt für 40 Prozent der Befragten ebenfalls ein zentrales Hindernis dar. Gleichzeitig fehlt es bei der Mehrheit der Unternehmen an Richtlinien zum Thema KI-Ethik: 22 Prozent sind unsicher, ob ihr Unternehmen Richtlinien zur KI-Ethik hat, 35 Prozent wissen, dass solche Leitlinien fehlen.Optimismus über die Auswirkungen von KIObwohl die Nutzung von KI besonders unter Angestellten ohne Managementfunktion noch gering ist, erkennen viele ihr Potenzial. 63 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass KI ihre Work-Life-Balance verbessern wird, 62 Prozent erwarten eine höhere Jobzufriedenheit. 45 Prozent geben an, dass ihre Teams KI bereits erfolgreich nutzen, um Projekte voranzutreiben."KI hilft der Belegschaft, neue Ideen zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und Arbeitsabläufe zu optimieren. Sie gibt den Teams wertvolle Stunden zurück, ermöglicht es, sich auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren, und treibt Projekte mit mehr Effizienz voran", sagt Dan Lawyer, CPO bei Lucid Software. "Dabei ist es entscheidend, dass Mitarbeitende auf allen Ebenen KI verantwortungsbewusst einsetzen. Führungskräfte haben die Chance, die Einführung von KI so zu gestalten, dass sie für ihre Teams und das Unternehmen nahtlos und vorteilhaft verläuft - und sie so einen Schritt voraus bleiben."Weitere Informationen zur Studie finden Sie hier (https://lucid.co/blog/ai-adoption-survey-2024).Methodik der UmfrageDie Ergebnisse dieser Studie basieren auf einer Online-Umfrage, die zwischen dem 13. und 29. August 2024 unter 2.144 Wissensarbeitenden durchgeführt wurde. Die Befragten wurden aus einer Population von Vollzeitbeschäftigten im Alter von 25 bis 64 Jahren ausgewählt, die in Unternehmen mit mindestens zehn Mitarbeitenden arbeiten. Die Teilnehmer repräsentieren fünf verschiedene Länder: Australien, Deutschland, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.Über Lucid SoftwareLucid Software (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC7KneBuZy0HcQOtow7KOEpI-3Da3TL_HWbUH1jgGvu4VgZBMy62NRxUc2J3fY1zYJp-2FNmqCE-2BE6A-2B-2FwbUM-2BglsUTLxI9njfB-2Bh2h9O3vlwvSQ06ck60x1dQfb0C1qICD5HQBLtkQpLflMRfr5Vt941VVpZZih7CiDVHhCgkptrGYQx0Msxd-2B-2BmKz0kQoZS6fS7Fo3szxXF46t1Ls1IJKF-2BIuIeY4ThyxBV64MloE9960XHYsFXEc2JP3WAGNftjwfDq-2ByZOTU7IhcWATVLpkyoiA1mpGMRJXTw85F-2BBmHCpUkrvQT8Fs6OgqqFItBiZ2s7Eb-2BmxiNkFCGtN2-2FLEx5vuHsSm280MQJV0Nm86WVdnMfYW2CKeOw-3D-3D) bietet die führende visuelle Kollaborations-Suite, die Teams dabei hilft, die Zukunft zu gestalten - von der Idee bis zur Umsetzung. Mit den Produkten Lucidchart (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.b00YhNV2Nr0-2BaZn7eVNAdSa2G1cFsxyzNRx7DuYtHr5k5EB0zwYc2QinMP9qpehOL7xA_HWbUH1jgGvu4VgZBMy62NRxUc2J3fY1zYJp-2FNmqCE-2BE6A-2B-2FwbUM-2BglsUTLxI9njfB-2Bh2h9O3vlwvSQ06ck60x1dQfb0C1qICD5HQBLtkQpLflMRfr5Vt941VVpZZih7CiDVHhCgkptrGYQx0Msxd-2B-2BmKz0kQoZS6fS7Fo3szxXF46t1Ls1IJKF-2BIuIeY4Thy5-2FJ4-2B4laSicPObSCgAtE2Ogl9Oa6wJ4SkPLb5SltPIj51Ow960dRSr6pGj7C-2B3yvbKHSinTWiy2kLanCm3cMXS-2FdMhxfV4Io2VoCl4rS90-2BjEbNE5ERRb7v-2B5jxb7hQrnmp3Fmr-2F5loNy0tEaIkuYQ-3D-3D), Lucidspark (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC-2FRxvSBD-2F6DKH7YDgLgi-2Bik-3DKX3L_HWbUH1jgGvu4VgZBMy62NRxUc2J3fY1zYJp-2FNmqCE-2BE6A-2B-2FwbUM-2BglsUTLxI9njfB-2Bh2h9O3vlwvSQ06ck60x1dQfb0C1qICD5HQBLtkQpLflMRfr5Vt941VVpZZih7CiDVHhCgkptrGYQx0Msxd-2B-2BmKz0kQoZS6fS7Fo3szxXF46t1Ls1IJKF-2BIuIeY4Thyvdc0YpELZDZhwzv9e1pg1kYFT5isnIUtFBIVoGyGxv9pqlvkL5rytUAp59lOJKTktWJ4HNLsYt2gW2N626KvQONxIoHQpCbkNqRLx7OFnmb9uAZsrbLa9HraUh9yMlm3At0kzMejDRlz0w4vgfggdg-3D-3D) und Lucidscale (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC5Py30Mzj3JZ8JwfpRVhrVRHwJ3FiwKUlhxvPypwTiJbzRcw_HWbUH1jgGvu4VgZBMy62NRxUc2J3fY1zYJp-2FNmqCE-2BE6A-2B-2FwbUM-2BglsUTLxI9njfB-2Bh2h9O3vlwvSQ06ck60x1dQfb0C1qICD5HQBLtkQpLflMRfr5Vt941VVpZZih7CiDVHhCgkptrGYQx0Msxd-2B-2BmKz0kQoZS6fS7Fo3szxXF46t1Ls1IJKF-2BIuIeY4Thyy5FqysTIS5M2tcl77U5M0lleDMjUbms-2BP6m1GIrBS0BlAFS-2BdCigciR-2BZGKvt8Co83eVuIiud0u0A0eSddyi8FpbkEprP6cdKwXx0-2FHdisNl9bPsUbwKTWAMLCBgP7u8ELvmja48DMG3pdJpMX6MJA-3D-3D) können Teams Ideen in die Realität umsetzen, Komplexität verdeutlichen und visuell zusammenarbeiten, egal wo sie sich gerade befinden. Die Produkte von Lucid werden von führenden Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Kunden wie Google, GE und NBC Universal. Zu den Partnern von Lucid gehören Branchenführer wie Google, Atlassian, Salesforce und Microsoft. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen zahlreiche Auszeichnungen für seine Produkte, sein Geschäft und seine Unternehmenskultur erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.lucid.co/de (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.b00YhNV2Nr0-2BaZn7eVNAdTgNt-2F4rtAQ1aN-2B-2F0AGmssw-3DSeWG_HWbUH1jgGvu4VgZBMy62NRxUc2J3fY1zYJp-2FNmqCE-2BE6A-2B-2FwbUM-2BglsUTLxI9njfB-2Bh2h9O3vlwvSQ06ck60x1dQfb0C1qICD5HQBLtkQpLflMRfr5Vt941VVpZZih7CiDVHhCgkptrGYQx0Msxd-2B-2BmKz0kQoZS6fS7Fo3szxXF46t1Ls1IJKF-2BIuIeY4Thyu-2BJy8D3HIa9wnwxLt45nbYY5RjFDF-2F1FdC15Mh7MTNPlscOyZDWWsAos1GGKY7ODr-2Bq1T-2Bd5jDxbheV81MkLJelkhhPwPprUEzbjlUyRtYCB0pY272wxfORqloZRD0lbNwexTUYBGEG6QY-2BJTool7w-3D-3D).Pressekontakt:Adel & Link Public Relations GmbH & Co. 