Eine Pause vom Smartphone einlegen? Das fällt vielen Deutschen laut einer repräsentativen Umfrage gar nicht so leicht. Rund ein Drittel nimmt demnach keine bewusste Auszeit von digitalen Endgeräten. In einem Nachbarland ist der Wert sogar noch höher. Der Online-Versandhändler Galaxus hat eine Umfrage bei YouGov Schweiz in Auftrag gegeben, bei der je 1.000 Personen aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz zum Thema Digital ...

Den vollständigen Artikel lesen ...