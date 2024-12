Schwechat/Berlin (ots) -Elf weitere Private Krankenversicherungen starten mit der Einführung von IDP, Online Check-in und E-RezeptDer Technologie-Hersteller RISE (Research Industrial Systems Engineering) konnte elf weitere Private Krankenversicherungen (PKVen) für die Teilnahme am wegweisenden TI-Ökosystem (Telematikinfrastruktur) gewinnen.Das Einführungsprojekt, das vor Kurzem startete, wird elf weitere PKVen unterschiedlicher Größe an die Anwendungen der Telematikinfrastruktur anbinden. Privatversicherten der teilnehmenden PKVen wird es nach Abschluss des Projektvorgehens im Laufe 2025 möglich sein, sich mit der GesundheitsID auf Basis des RISE sektoralen IDPs ohne Gesundheitskarte (eGK) beim Arzt auszuweisen und ihre Krankenversicherungsnummer (KVNR) sowie weitere Stammdaten gesichert an die Arztpraxis zu übermitteln. Nach erfolgreicher Patientenverifizierung beim Arzt lassen sich dadurch E-Rezepte ausstellen, die von den Versicherten eingelöst und zur Kostenerstattung bei den Krankenversicherungen eingereicht werden können.Alle teilnehmenden privaten Krankenversicherungen sehen das Projekt als wichtigen Digitalisierungsschritt in Richtung Verbesserung und Vereinfachung der Gesundheitsanwendungen für ihre vollversicherten Kunden sowie als Stärkung ihrer Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit. Weitere TI-Anwendungen, wie der RISE Implantateregister-Melde-Service, Kommunikation im Medizinwesen (KIM) und der TI-Messenger (TIM) stehen ebenfalls bereit und werden im Rahmen des Einführungsprojektes bei Bedarf berücksichtigt."Das gemeinsame Projekt baut auf den Erfahrungen der vier erfolgreichen ePA-Implementierungsprojekte bei unseren PKV-Bestandskunden auf und wird die weitere Nutzung von digitalen Anwendungen der Telematikinfrastruktur bei privaten Versicherten stärken.", ist Klaus Klenner, Leiter PKV-Programm bei RISE überzeugt."Wir bei RISE freuen uns, neben den vier bereits angebundenen privaten Krankenversicherungen nun weitere elf PKVen an die Telematikinfrastruktur anzubinden und damit die Basis für weitere Anwendungen wie ePA für Alle und TIM zu etablieren.", betont Dr. Christian Schanes, Leiter Telematik und Mitglied der RISE-Geschäftsführung. "Wir bedanken uns für das Vertrauen unserer Kunden und sind überzeugt, gemeinsam die deutsche Gesundheitsinfrastruktur mit dem Blick auf E-Health im Ganzen voranzutreiben und den Menschen eine zeitgemäße Gesundheitsversorgung zu ermöglichen."Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Know-How verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, ein Service für die sichere E-Mail Kommunikation der Ärzte (KIM) sowie viele Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE auch PKV Kunden mit der ePA Technologie aus.Als global denkendes Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in Digitalisierungsbereichen wie Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesens, Logistik, Transport, digitale ID, Karte zu Mobiltelefon, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik und Gov-Tech,.RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt die Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: presse@rise-world.comPressekontakt:Pressekontakt:Research Industrial Systems Engineering (RISE) Deutschland GmbHClaire PipperInvalidenstraße 11310115 BerlinTel.: +49 30 330 833 20 222Mail: presse@rise-world.comOriginal-Content von: Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130294/5929186