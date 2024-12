Cham (ots) -Die Max Zeller Söhne AG hat den diesjährigen Family Business Award gewonnen. Seit 160 Jahren ist das Familienunternehmen Experte für pflanzliche Arzneimittel höchster Qualität. Am Montag, 9. Dezember 2024, übernahm Yulia Kirschner, Chief Marketing & Sales OTC & International, den Hauptgewinn: einen brandneuen elektrischen VW ID. 7 Tourer.Seit 2012 zeichnet die AMAG mit dem Family Business Award jedes Jahr ein Schweizer Familienunternehmen mit besonders nachhaltiger Unternehmensführung aus. Die Max Zeller Söhne AG aus Romanshorn im Kanton Thurgau setzte sich gegen die beiden Finalistinnen, die Ryf AG aus Grenchen und die schaerholzbau ag aus Altbüron, durch.Alle drei Finalisten erhalten dieses Jahr als Preis von der AMAG Gruppe einen vollelektrischen VW ID. 7 Tourer. Das Fahrzeug wird die Finalisten ein Jahr lang emissionsfrei und dynamisch begleiten. Das Gewinnerunternehmen darf das Fahrzeug behalten. Yulia Kirschner, Chief Marketing & Sales OTC & International, nahm das Fahrzeug am 9. Dezember 2024 für die Max Zeller Söhne AG entgegen.Über die Max Zeller Söhne AGZeller Balsam gehört zu den ältesten Arzneimitteln in der Schweiz und hat in vielen Haushalten einen festen Platz. Das Erfolgsgeheimnis des renommierten Herstellers pflanzlicher Arzneimittel ist die moderne Pflanzenheilkunde, die rationale Phytotherapie - sie verbindet altes Wissen mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. So entstehen bei Zeller hochwertige pflanzliche Arzneimittel - Phytopharmaka. Rationale Phytopharmaka sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Medizin und werden vor allem bei chronischen Erkrankungen oft als Mittel der ersten Wahl empfohlen, da die Verträglichkeit eine entscheidende Rolle spielt. In der Schweiz ist es Zeller gelungen, sich aus der Nische heraus als führendes Produkt in vielen Indikationen zu etablieren. Dies zeigt auch nach 160 Jahren das Potenzial von Phytopharmaka.Heute ist Zeller eines der wenigen Unternehmen, das die gesamte Wertschöpfungskette vom Saatgut bis zum fertigen Produkt beherrscht. Bis aus einer Pflanze ein Medikament wird, sind viele Schritte notwendig. Um höchste Standards zu gewährleisten, legt Zeller besonderen Wert auf die Auswahl der Arzneipflanzen, den nachhaltigen Anbau, die hochwertige Extraktion, Tablettierung und Verpackung, regelmässige Qualitätskontrollen, Forschung und Entwicklung sowie die Zulassungen der Arzneimittel durch die Fachbehörden.Über den Family Business AwardDie AMAG stiftet seit 2012 in Erinnerung an den Unternehmensgründer Walter Haefner den Family Business Award. Der Preis soll die Denk- und Wertehaltung sowie das Engagement von Familienunternehmen fördern und ihre Wichtigkeit für die Schweizer Wirtschaft unterstreichen.Pressekontakt:AMAG Group AGDino GrafLeiter Group CommunicationTelefon +41 44 269 53 00presse@amag.chAMAG Group AGClaudia IslerPublic Affairs & CRS ManagerTelefon +41 44 269 55 11presse@amag.chOriginal-Content von: AMAG Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001252/100926853