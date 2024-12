Mainz (ots) -Während Oliver Welke sich im verdienten Winterurlaub von den Strapazen erholt, die eine wöchentliche Politsatire-Show mit sich bringt, nutzt Martina Hill in ihrer Rolle als Netzreporterin Larissa ihre Chance und entert diesmal keinen Beauty-Salon, sondern das verwaiste "heute-show"-Studio. Dort präsentiert sie ihre persönlichen News und Highlights aus 2024: Im "heute SHOWNAL - Larissa ihr Jahr!" geht es weniger um das politische Weltgeschehen, sondern mehr um die Dinge, die Larissa am meisten beschäftigt haben. Als Gast im Studio begrüßt sie Torsten Sträter. Zu sehen ist die Sendung am Freitag, 20. Dezember 2024, 20.00 Uhr, in der ZDFmediathek und um 22.45 Uhr im ZDF.Wahrscheinlich gibt es außer Larissa niemanden, dem es selbst bei anspruchsvollen gesellschaftlichen und politischen Themen gelingt, einen "schlüssigen" Schlenker zu Social-Media-, Fashion- und Nagel-Trends zu finden. In Schaltgesprächen zu prominenten Persönlichkeiten versucht sie, den Dingen auf den Grund zu gehen. Zudem gibt sie ihr Bestes, ihrem Gast Torsten Sträter eine gute Zeit zu bescheren und ihn nicht allzu sehr mit ihren gedanklichen Ausflügen zu irritieren.Bei ihr ist Politik kein No-Go, aber auch kein Must-have - ist ja auch alles so schrecklich langweilig. Larissa beschert den Zuschauerinnen und Zuschauern zum Jahresende 30 Minuten voller lustiger Reportagen und Parodien. Garniert mit ihren Highlights, die durch ihre einzigartig rosarote Brille das Jahr 2024 gar nicht mehr so schlimm aussehen lassen.Die beliebte Comedienne und vielfache Comedy- und Fernsehpreisträgerin Martina Hill ist in ihrer Rolle der Netzreporterin Larissa seit vielen Jahren eine Institution, und wenn ihr niemand eine eigene Show gibt, dann nimmt sie sich eben eine und präsentiert erstmals ihr eigenes Spin-off der "heute-show"."heute-show spezial - Das war 2024" mit Lutz van der Horst und Fabian KösterUnterwegs für die "heute-show" sind auch Lutz van der Horst und Fabian Köster. Sie machen es sich zum Jahresende gemütlich und blicken zurück: In "heute-show spezial - Das war 2024" präsentieren sie am Samstag, 28. Dezember 2024, um 23.25 Uhr im ZDF ihre stärksten Satire-Reportagen der "heute-show" und vier Folgen "heute-show spezial" in diesem Jahr. Kein Weg war ihnen zu weit, kein Interviewpartner zu verschlossen, kein Experiment zu gefährlich, um die politische Lage in Deutschland satirisch auszuleuchten. Gerade wurden Fabian Köster und Lutz van der Horst mit dem Sonderpreis des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2024 für ihre Sendung "heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten" ausgezeichnet.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktAnsprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressefotosEin Pressefoto zu "heute SHOWNAL - Larissa ihr Jahr!" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/heuteshownal) sowie hier (https://presseportal.zdf.de/presse/heuteshow) Fotos zum "heute-show spezial - Das war 2024" (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenEin Einspieler zur Sendung ist im Vorführraum des ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum) verfügbar."heute-show" in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5929189