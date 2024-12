NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach einer Software-Branchenveranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) in New York auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die allgemeine Einschätzung dort sei gewesen, dass "Agentic AI" die nächste Herausforderung in diesem Bereich sei, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei handelt es sich um Programme, die selbstständig große Datenmengen schnell analysieren können./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 00:40 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 00:40 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US5949181045