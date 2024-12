HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re nach Treffen mit schweizerischen Versicherern auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Diese wollten ihre geschäftlichen Ziele auch erreichen und setzten sich folglich "konservative" Vorgaben, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Erwirtschaften von Barmitteln für Ausschüttungen an die Aktionäre sei oberste Direktive./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0126881561