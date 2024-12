Hamburg (ots) -Köstlichen Espresso bekam man lange Zeit nur in Italien, aber irgendwann dann auch in deutschen Innenstädten, als hippe Cafébesitzer den Zauber des Siebträgers entdeckten. Und heute? Obwohl wir den Barista um die Ecke nicht missen möchten, wollen wir auch zu Hause exzellenten Espresso und Cappuccino trinken. KitchenAid bringt genau für dieses Bedürfnis einen neuen Kaffeevollautomaten auf den Markt, der sogar mit dem RedDot Design Award 2024 ausgezeichnet wurde.Der Kaffeevollautomat KF8 ARTISAN ist der neue Star unter den vollautomatischen Espressomaschinen. Edel und modern ist das Topmodell ganz in Metall verkleidet und in vier Farben erhältlich. Der Vollautomat wird über ein 5 Zoll großes Display intuitiv bedient und wurde von Quiet Mark als eine der leisesten Maschinen seiner Kategorie zertifiziert.In sechs Benutzerprofilen können mehrere Drinks mit individuellen Spezifikationen - etwa in Bezug auf Stärke, Milchart und Temperatur - gespeichert werden.Wenn Besuch kommt oder zwei verschlafene Köpfe morgens gleichzeitig den ersten Kaffee brauchen, kommt besonders zum Tragen, dass der Kaffeevollautomat zwei Milchkaffeegetränke parallel zubereiten kann.Unter den mehr als 40 voreingestellten Rezepten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das gilt auch für die Wahl der Milch(-alternative): Der Kaffeevollautomat erhitzt und schäumt auch Pflanzendrinks wie ein Profi-Barista. Der herausnehmbare Bohnenbehälter erlaubt den Wechsel zwischen verschiedenen Röstungen. Dabei kann das Mahlwerk zwischen den Wechseln leergemahlen werden, wodurch etwaige Bohnenreste entsorgt werden. So bleibt der Geschmack immer unverfälscht. Das integrierte Mahlwerk erleichtert die Zubereitung, indem es die ideale Menge und Konsistenz für jedes Getränk erzeugt. Automatische Reinigungsprogramme sorgen für noch mehr Entspannung beim Kaffeegenuss.Pressekontakt:Blume PR GmbH & Co.KGGaußstraße 120D 22765 Hamburgkitchenaid@blume-pr.deOriginal-Content von: KitchenAid, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130648/5929220