Hydrom und thyssenkrupp nucera kooperieren bei der Entwicklung der Industrie für grünen Wasserstoff im Oman Hydrom und thyssenkrupp nucera unterzeichnen eine Absichtserklärung, um das Potenzial der Lokalisierung von Montage- und Servicezentren für Wasserelektrolyseure im Sultanat Oman zu untersuchen

Zusammenarbeit mit Hydrom erweitert die Präsenz und das Engagement von thyssenkrupp nucera in der Nahost-Region

Absichtserklärung als weiteres Indiz für die Lokalisierungsbemühungen von thyssenkrupp nucera mit starken Partnern weltweit zur regionalen Erschließung der globalen Wasserstoffmärkte Dortmund / Maskat, 12. Dezember 2024 - Hydrogen Oman ("Hydrom") und thyssenkrupp nucera haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um gemeinsam den wachsenden Sektor für grünen Wasserstoff im Sultanat Oman zu unterstützen und die zukünftige Zusammenarbeit zu fördern. Ein wichtiges Ziel der angestrebten Zusammenarbeit ist es, Potenziale zur Lokalisierung zu ermitteln und Entwicklungsmöglichkeiten zu prüfen. Die Absichtserklärung wurde im Beisein des omanischen Ministers für Energie und Mineralien, S.E. Salim Nasser Al Aufi, während des ersten gH2-Investorentages von Hydrom in Maskat, Oman, unterzeichnet. Hydrom ist der nationale Koordinator für Omans Strategie für grünen Wasserstoff und hat über 2.300 Quadratkilometer Land für die großtechnische Produktion von grünem Wasserstoff vergeben. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung eines integrierten Ökosystems, indem es lokale Anwendungen identifiziert, strategische Partnerschaften aufbaut und umfassende Marktanalysen unterstützt. Hydrom treibt auch Initiativen zur Straffung der rechtlichen Rahmenbedingungen, zur Verbesserung der Infrastrukturplanung und zur Abstimmung der Personalentwicklung auf die Bedürfnisse des Sektors voran. Damit soll eine nachhaltige und skalierbare Wasserstoffwirtschaft gewährleistet werden, die sowohl die nationale als auch die globale Nachfrage bedient. "Hydrom koordiniert alle Aktivitäten im Bereich grüner Wasserstoff, einschließlich eines Masterplans für diesen Sektor im Sultanat Oman. Als thyssenkrupp nucera möchten wir dieses Vorhaben mit unserer umfassenden Expertise in der Elektrolyse-Technologie unterstützen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und innovativen Lösungen im Bereich der Elektrolyse sind wir gut gerüstet, um unsere Präsenz im Nahen Osten zu stärken. In Partnerschaft mit Hydrom legen wir den Grundstein für einen erfolgreichen grünen Wasserstoffsektor im Oman", sagte Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera. "Grüner Wasserstoff hat das Potenzial, ein zentrales Element der sauberen Wirtschaft Omans zu sein und eine nachhaltigere und dekarbonisierte Zukunft zu unterstützen. Durch die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Ökosystems für grünen Wasserstoff möchten wir das Sultanat als eine führende globale Drehscheibe für grünen Wasserstoff positionieren. Die Zusammenarbeit mit thyssenkrupp nucera ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung unseres Ziels", sagte Eng. Abdulaziz Said Al Shidhani, Geschäftsführer von Hydrom. Aufgrund seiner strategischen Lage zwischen zwei großen Nachfragezentren nach grünem Wasserstoff in Europa und Asien sowie seiner außergewöhnlichen Infrastruktur und Logistikkapazitäten ist der Oman einer der Vorreiter im weltweiten Wasserstoffmarkt-Vergleich. Gemäß Omans Vision 2040 will das Sultanat seine Wirtschaft diversifizieren und der Nachhaltigkeit durch die Entwicklung erneuerbarer Energien und grüner Technologien Vorrang einräumen. Im Einklang mit dieser Vision hat sich Oman verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Grüner Wasserstoff spielt dabei eine Schlüsselrolle. Fotos: Wenn Sie Fotos benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.

E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com Über Hydrom: Hydrom serves as the national orchestrator of Oman's Green Hydrogen Strategy execution and Green Hydrogen economy development. Its mandate includes setting the strategy and advising government on policies and legal framework for the hydrogen sector in addition to delineating government-owned lands earmarked for hydrogen. Hydrom is also responsible for the structuring of large-scale green hydrogen projects, managing the allocation process to developers, and facilitating the development of shared infrastructure and connected ecosystem industries and hubs. Through its role, Hydrom is advancing In-country Value by generating employment, expanding educational resources and developing localized supply chains and industry-adjacent opportunities across the value chain. www.hydrom.om

Über thyssenkrupp nucera: thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist seit September 2023 Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse. www.thyssenkrupp-nucera.com



