Wien (www.anleihencheck.de) - Europas Aktienindices haben am gestrigen Mittwoch neuerlich leicht zulegen können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Kernthema des Tages sei dabei die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise gewesen. Diese seien im November insgesamt ebenso wie in der Kernrate um 0,3% gestiegen. Beide Daten hätten damit den Prognosen entsprochen. Die Anleger hätten diese Zahlen als Bestätigung dafür gesehen, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche tatsächlich die Zinsen senken werde. An den Märkten werde eine Senkung um 25 Basispunkte nun praktisch vollständig eingepreist. Den nächsten Impuls könnte nun die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) heute Nachmittag setzen. Es werde erwartet, dass die Währungshüter in unseren Breiten den Leitzins abermals um 25 Basispunkte senken würden. ...

