Köln/Frankfurt (ots) -Ob nah oder fern, ob angesagte Mega-Metropole oder entschleunigter Urlaub, ob sportlich aktiv oder Wellnessentspannt - DERTOUR und Meiers Weltreisen präsentieren in 23 Katalogen ihre umfangreichen und abwechslungsreichen Programme für das Jahr 2025. Badeurlauber, die Sonne, Strand und Meer genießen möchten, werden hier genauso fündig wie Abenteurer, die mit dem Kanu durch Ostkanada paddeln wollen. Egal mit welchem Verkehrsmittel - ob Mietwagen, Zug, Flug, Fahrrad oder Schiff - und egal wie - ob alleine, mit der Familie, als Gruppe oder Privatreise - die Veranstalter haben die passende Reise. Das Angebot für das kommende Jahr wurde um neue Trends und beliebte Formate erweitert.DERTOUR ErlebnisreisenWer Gänsehautmomente im Urlaub erleben möchte, wird im DERTOUR Erlebnisreisen-Katalog fündig. Hier werden 44 besondere Reisen vorgestellt, zahlreiche davon mit aktiven Erlebnissen von Bahn-Wandern über Kanu-Touren bis hin zu Schnorchel-Ausflügen und mehr. Viele der geführten Reisen können auch als Privatreise gebucht werden. Im Sommer 2025 werden erstmals zwei neue Rubriken angeboten. "Multiaktive Erlebnisse" sind mit elf Angeboten im Katalog vertreten, darunter auch "Inselhüpfen auf Bali, Gilis & Lombok" in Indonesien. Während der siebentägigen Tour reisen die Teilnehmer mit Pkw und Boot, besuchen einen balinesischen Kochkurs und Schnorcheln durch Korallenriffe. In der Rubrik "Die beeindruckendsten Bahnstrecken weltweit" sind sieben außergewöhnliche Bahnreisen zu finden. (Kataloglaufzeit: 01.04.-31.10.2025)DERTOUR Rundreisen weltweitDie schönsten Routen für Entdecker präsentiert DERTOUR in seinem Katalog "Rundreisen weltweit". Ob in der Gruppe oder Kleingruppe, mit dem Auto, als Standort- oder Aktivreise - Gäste des Veranstalters können zwischen unterschiedlichen Reisearten wählen. Die zahlreichen Angebote in verschiedenen Preisklassen reichen von klassischen Touren für Einsteiger bis hin zu außergewöhnlichen Rundreisen, viele davon mit garantierter Durchführung. Erstmals angeboten im Sommerkatalog 2025 werden nachhaltigere Reisen, die den ökologischen Fußabdruck, den ein Gast auf einer Reise hinterlässt, minimieren. Zehn der insgesamt 24 neuen Rundreisen setzen auf Klimaschutz wie "Go Green - Island mit dem E-Auto erleben". Während der elftägigen Reise übernachten die Teilnehmenden in Eco-zertifizierten Gästehäusern und Hotels. Bei der achttägigen Rundreise "Bezauberndes Killarney" erkunden die DERTOUR Gäste den Südwesten Irlands per Bahn, mit dem E-Bike, zu Fuß oder auf dem Wasser. Mindestens 50 Prozent der Unterkünfte sind mit einem Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet. (Kataloglaufzeit: 01.04.-31.10.2025)DERTOUR FamilienurlaubUrlaub, der allen Familienmitgliedern Spaß macht, findet sich in dem neuen Jahreskatalog "Familienurlaub" von DERTOUR. Der Reiseveranstalter präsentiert dort ein weltweites Angebot an Familienhotels in allen Preissegmenten und für alle Zielgruppen: von Alleinreisenden mit Kind bis hin zu Großfamilien. Ob Ferienhäuser, Urlaub auf dem Bauernhof oder mit Club-Charakter, Reiterferien, Familienkreuzfahrten, Ferienparks oder Städtereisen für Familien - die Bandbreite der Angebote ist groß. Besonders hohe Kinderermäßigungen - teilweise bis zu 100 Prozent für Kinder bis 17 Jahren - gibt es in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf Mauritius. Neu angeboten im Sommer 2025 werden 40 Hotels, darunter beispielsweise der Stroblhof Lake Garda. Das luxuriöse, neu erbaute Familienresort oberhalb des Gardasees verfügt über eine große Poollandschaft mit Rutschen und ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm. Ebenfalls neu im Portfolio ist das neue ananea Rocrita auf Kreta, das luxuriösen Lifestyle-Urlaub bietet und eine Kinderermäßigung von 100 Prozent für Kinder bis 11 Jahre. (Kataloglaufzeit: 01.01.-31.12.2025)DERTOUR WellnessweltenViele Menschen möchten im Urlaub ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit fördern. Der neue DERTOUR Katalog "Wellnesswelten" umfasst ein weltweites Angebot an ausgesuchten Hotels und Resorts, die eine Vielzahl unterschiedlicher Wellness-Programme bieten: Von Ayurveda über Detox und Thalasso-Kuren bis hin zu Yoga und Wellbeing. Die relativ neuen Trends Biohacking und Longevity können beispielsweise im Spirit Hotel Thermal Spa in Ungarn ausprobiert werden. Das mehrfach ausgezeichnete Gesundheitsresort mit einem 10.000 Quadratmeter großen Spa ist neu im Portfolio von DERTOUR. Ebenso 17 weitere Wellness- und Gesundheitshotels, darunter auch das Panoramahotel Oberjoch. Das Lifestyle-Hotel in Oberbayern verfügt über eine großzügige Saunalandschaft, ein umfangreiches Aktivprogramm und eine hochwertige Küche, die spezielle Menüs für Gäste mit besonderen Ernährungsbedürfnissen kreiert. (Kataloglaufzeit: 01.05.-31.10.2025)DERTOUR Rad- und WanderreisenIndividuelle Radtouren mit professioneller Routenplanung und im Voraus gebuchten Unterkünften werden im neuen Katalog DERTOUR "Rad- und Wanderreisen" ebenso präsentiert wie Themenradtouren, Sternradeln und eine Vielzahl von Wanderreisen. Neu in 2025: Das Programm bietet erstmals Wandertouren weltweit. Zu den 39 neuen Reisen zählen die 18-tägige Trekkingtour "Nepal - Everest Base Camp" und die geführte Wanderreise "Die Highlights der Kapverden erwandern" (15 Tage). Radler dürfen sich auf 18 neue Touren freuen. (Kataloglaufzeit: 01.01.-31.12.2025)DERTOUR Türkei BulgarienFamilien hoch im Kurs in der Türkei und Bulgarien. Beide Urlaubsländer bieten ein umfangreiches Angebot für diese Zielgruppe: von Familienzimmern über Unterhaltungs- und Sportangebote für Groß und Klein bis hin zu Kinderbuffets. In das Programm für 2025 hat DERTOUR 13 neue Hotels aufgenommen, etwa das Monachus Family Resort Sorgun bei Side. Das Ultra-All-inclusive-Resort wird im Mai nächsten Jahres nach einer umfangreichen Renovierung wieder eröffnet. Die Nachfrage nach Zimmern und Suiten mit direktem Poolzugang ist bei DERTOUR stark gestiegen. Passend dazu wurde das Royal Atlantis Icon in Side-Colakli ins Portfolio aufgenommen. Das neugebaute Hotel, das durch sein schickes Design und luxuriöses Ambiente überzeugt, wird ebenfalls im Mai 2025 eröffnet und über Swim Up-Zimmer verfügen. Exklusiv an der Türkischen Riviera wird von DERTOUR das Sentido Trendy Verbena Beach angeboten. Das sehr beliebte All-Inclusive-Resort in Side-Evrenseki bietet ein vielfältiges Sport- und Unterhaltungsprogramm, eine eigene Strandbar sowie Wellness- und Spa-Einrichtungen. Ebenfalls exklusiv bei DERTOUR ist der bei Familien beliebte Club Grand Aqua im Herzen von Side-Colaki. Die idyllische Clubanlage im modernen Ambiente verfügt über eine beeindruckende Poollandschaft inklusive eines Wasserparks mit diversen Rutschen und Kanälen. In Bulgarien überzeugt das Sentido Bellevue Beach viele DERTOUR-Gäste mit seiner perfekten Lage direkt am Sonnenstrand und seiner familiären Atmosphäre. (Kataloglaufzeit: 15.03.-30.11.2025)DERTOUR Spanien - Festland und BalearenMit einer noch größeren Angebotsvielfalt präsentiert sich auch Spanien im kommenden Jahr. So hat DERTOUR etwa eine elftägige Bahnreise durch Andalusien mit dem spanischen Luxuszug Al Ándalus neu ins Programm genommen. Frischer Wind weht auch im Hotelportfolio. Auf den Balearen werden im kommenden Sommer elf neue Unterkünfte angeboten: drei auf Menorca und jeweils vier auf Ibiza und Mallorca. Auf der größten Baleareninsel hat DERTOUR z.B. das Bikini Island & Mountain Es Trenc in Colonia Sant Jordi neu im Programm. Das Lifestyle-Hotel wird - wie zahlreiche andere Unterkünfte auch - exklusiv von DERTOUR auf dem deutschen Markt angeboten. Neu auf dem spanischen Festland sind sechs Hotels, darunter das H10 Salou Princess an der Costa Dorada. (Kataloglaufzeit: 11.04.-31.10.2025)DERTOUR PortugalDERTOUR bietet im kommenden Jahr ein breiteres Portfolio in der Region Centro de Portugal an. Das Hotel-Programm auf dem Festland, den Azoren und Madeira beinhaltet insgesamt 31 Neuzugänge. Dabei wurde vor allem das Angebot an Häusern mit Golfpaketen und Wellnesshotels ausgebaut. An der Algarve wurde das Programm um weitere familienfreundliche Hotels verstärkt, etwa mit dem 3HB Guaraná in der Nähe des beliebten Praia da Falésia. Ebenfalls ins Portfolio aufgenommen wird das ananea Castelo Suites Algarve, das im Sommer 2025 eröffnet. Das neue Lifestyle-Hotel mit 147 Zimmern und Suiten befindet sich nur wenige Gehminuten entfernt von den schönen Stränden Praia do Castelo und Prais do Evaristo und verfügt neben einem Garten mit Pool auch über eine Dachterrasse mit Infinity-Pool, von der aus die Gäste einen fantastischen Blick auf die Küste und das Monchique Gebirge haben. Auf der Blumeninsel Madeira bietet DERTOUR 2025 fünf neue Touren an, darunter auch die achttägige Wanderreise "Madeira - magische Bergwelt". (Kataloglaufzeit: 01.11.2024 -31.10.2025)DERTOUR Griechenland ZypernAuf den großen griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Kos und Korfu hat DERTOUR den Anteil der Familien-Hotels zum Sommer gesteigert. Hinzugekommen ist etwa das Fünf-Sterne-Resort ananea Rocrita auf Kreta, in dem Kinder bis 11 Jahre kostenfrei übernachten. Der gestiegenen Nachfrage nach Adults-only bzw. Adults-friendly-Produkten hat DERTOUR ebenfalls Rechnung getragen mit neuen Hotels wie dem Sentido Kyknos Beach auf Kreta oder dem Sentido Sunrise Beach auf Rhodos - beide Hotels werden ebenso wie das neue ananea Mykonos exklusiv von DERTOUR angeboten. (Kataloglaufzeit: 01.03.-30.11.2025)DERTOUR Kanaren NordafrikaErweitert hat DERTOUR sein Angebot auch in Ägypten. Neu im Programm ab Sommer 2025 ist das ananea Hurghada. Das kleine charmante Adults only-Hotel befindet sich in zentraler Lage an einer traumhaft schönen Bucht. Einige der insgesamt 114 Zimmer sind mit einem eigenen Jacuzzi ausgestattet. Ebenfalls neu im DERTOUR-Portfolio ist das Sentido Carribean World, das sich in ruhiger Lage direkt am Strand in der Bucht von Soma Bay befindet. Die Anlage bietet perfekte Voraussetzungen für einen erholsamen Familienurlaub und ideale Bedingungen für Wassersportler, Schnorchler und Taucher. In Tunesien dürfen sich Gäste auf das neue Sentido Marillia Resort & Spa in Hammamet freuen, das sich mit seinen drei Poollandschaften und diversen Sportmöglichkeiten sowie dem umfangreichen Spa-Angebot für Erholungssuchende und Aktivurlauber gleichermaßen eignet. Ein Highlight im Kanaren-Programm ist das Servatur Monte Feliz powered by Playitas. Die weitläufige Anlage des ehemaligen Grupotel im Süden Gran Canarias wurde in diesem Winter nach An- und Umbau als Sporthotel eröffnet. (Kataloglaufzeit: 01.11.2024 -31.10.2025)DERTOUR Italien Frankreich Kroatien Montenegro Albanien SlowenienZahlreiche News gibt es bei DERTOUR 2025 im Italien-Programm. 30 neue Hotels werden dort im Jahreskatalog vorgestellt ebenso wie sechs neue Rundreisen. Während der zehntägigen Autotour "Facettenreiches Italien - Amalfi, Apulien & Kalabrien" etwa entdecken die Gäste die malerische Amalfiküste, erkunden die charmanten Trulli in Apulien und genießen die schönen Strände Kalabriens. In Kroatien wurde das Portfolio um das Lafodia Hotel ergänzt. Das auf der autofreien Insel Lopud direkt am Wasser gelegene Hotel überzeugt durch seinen Infinity-Pool mit Traumblick, den riesigen Wellnessbereich und vielfältige Sportmöglichkeiten. Ebenfalls neu hinzugekommen in Kroatien ist das Arba Resort Valamar Collection auf der Insel Rab. Das von üppigem Wald umgebene, direkt an der Küste gelegene All-inclusive Familienresort ist neu erbaut. Über eine besonders hohe Kinderermäßigung - für zwei Kinder bis elf Jahre 100 Prozent - dürfen sich Eltern im frisch renovierten Sentido Orosei Beach auf Sardinien freuen. (Kataloglaufzeit: 01.11.2024 -31.10.2025)DERTOUR Großbritannien Irland Nordische Länder Baltikum MittelasienWen es im Sommer nach Nordeuropa zieht, der findet bei DERTOUR jetzt noch eine größere Auswahl an Reisemöglichkeiten. Der Veranstalter bietet 2025 zum ersten Mal im Sommerkatalog Urlaub in Ivalo in Finnisch-Lappland an. Unter den insgesamt 24 neuen Rundreisen, die im Katalog vorgestellt werden, befinden sich auch nachhaltigere Reisen wie die achttägige Tour durch Schottland "Edinburgh und Glasgow bewusst genießen". Hier wohnen die Gäste in zertifizierten Hotels und begeben sich auf einen Stadtrundgang mit Insidern - ehemaligen Obdachlosen, die zu Guides ausgebildet wurden. (Kataloglaufzeit: 01.01.-31.12.2025)DERTOUR Deutschland NiederlandeEin sehr großes Portfolio hat DERTOUR für Urlaub im eigenen Land. Der Veranstalter bietet Reisen sowohl in die wichtigen Urlaubsregionen als auch in viele kleinere Städte und Orte Deutschlands - etwa in die historischen Fachwerkstadt Dinkelsbühl, wo mit dem Hezelhof, dem Hotel Goldene Rose und dem Meiser Design Hotel außergewöhnliche und stylische Unterkünfte neu ins Programm aufgenommen wurden. Neben zahlreichen neuen Hotels werden im Jahreskatalog 2025 auch Rundreisen vorgestellt. Neu ist etwa "Husum - Sylt - Klassik". Während der viertägigen Reise erleben die Gäste einen eindrucksvollen Querschnitt der Nordfriesischen Küste und die beliebte Insel Sylt. Ebenfalls neu im Programm sind die Hotels BergBuddies und das DIE GAMS Hotel Resort in Bad Hindelang - beide mit Ausblick auf eine traumhafter Bergkulisse. (Kataloglaufzeit: 01.01.-31.12.2025)DERTOUR Österreich Schweiz Polen Ungarn TschechienIn Österreich hat DERTOUR sein Programm u. a. um das familienfreundliche More Inclusive Clubdorf der Magic Mountains in Zauchensee erweitert. In Tschechien bietet der Veranstalter 2025 neu Urlaub in Nordböhmen an. Angeboten wird dort etwa das familienfreundliche Wellnesshotel Babylon in Liberec. Wellnessurlaub ist auch an der polnischen Ostseeküste sehr gefragt. Hier schätzen die Gäste die traditionsreichen Kurorte und die hochwertigen Hotels mit ihren vielseitigen Kur- und Spa-Angeboten zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zu jeder Jahreszeit. Besonders praktisch: Viele Kurpakete können bei DERTOUR direkt dazugebucht werden. In der Schweiz lässt sich dank des von dem Veranstalter angebotenen Swiss Travel Passes bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Neu dort ist die sechstägige Reise "Alpine Cruise Bahnwandern" - eine Kombination aus Zugreise und Wandertour, die in Chur startet und in Davos endet. (Kataloglaufzeit: 01.01.-31.12.2025)DERTOUR USAIn den USA hat DERTOUR sein Portfolio stark erweitert und viele neue Hotels ins Programm genommen. Von den Neuzugängen werden 16 Hotels im Westen der Vereinigten Staaten und 35 im Osten des Landes im neuen Jahreskatalog vorgestellt. Dazu gehören drei neue Universal Hotels, die sich im oder am neuen Universal Epic Universe befinden. Der Themenpark in Orlando öffnet erstmals im Mai 2025. In Key West in Florida hat der Veranstalter drei neue stylische Unterkünfte, alle in zentraler Lage im Angebot: die Fitch Lodge Key West, Winslow's Bungalow Key West und das Lighthouse House Hotel Key West. Ebenfalls neu im Katalog sind fünf Rundreisen, eine davon ist die zehntägige Bahnreise "Highlights der Ostküste mit dem Zug". Sportbegeisterte DERTOUR-Gäste werden sich über den neuen, geführten Ausflug in New York City "Yankees Baseball Tour & Game, Harlem & The Bronx" freuen. (Kataloglaufzeit: 01.04.2025 -31.03.2026)DERTOUR Kanada AlaskaIn Kanada hat DERTOUR bei vielen Autoreisen, die durch Nationalparks führen, die dafür benötigten Nationalpark-Pässe in die Reisepakete inkludiert. Wer das Land mit dem Zug bereisen möchte, findet im Jahreskatalog 2025/2026 zwei neue Angebote: Die achttägige Bahnreise "Highlights in Ostkanada" führt von Halifax nach Toronto. Die neue zweiwöchige Bus- und Zugkombination "Westkanada und Rocky Mountaineer", die in Vancouver startet und endet, verspricht großartige Naturerlebnisse. Ebenfalls neu im Kanada-Programm von DERTOUR ist eine Kanutour im Algonquin Provincial Park, bei der sich die Urlauber mit Boot und Zelt auf die Spuren der Trapper durch die Seen- und Waldlandschaft Ostkanadas begeben. (Kataloglaufzeit: 01.04.2025 -31.03.2026)DERTOUR Fluss- und HochseekreuzfahrtenDERTOUR hat der stark gestiegenen Nachfrage nach Wellness-Kreuzfahrten Rechnung getragen und sein Portfolio - auch bei den Flusskreuzfahrten - entsprechend ausgebaut, etwa durch Angebote von VIVA Cruises. Um seinen Gästen die Anreise noch komfortabler zu gestalten, bietet der Veranstaler im neuen Kreuzfahrt-Programm erstmals Cruise & Fly an. Diese Reisepakete enthalten neben der Kreuzfahrt auch den Flug und den Transfer vom Flughafen zum Schiff. Mit 1AVista Reisen hat eine neue Reederei Einzug ins Portfolio des Veranstalters gehalten. Außerdem dürfen sich die DERTOUR-Gäste über neue Schiffe, neue Route und neue Bord-Konzepte mit noch mehr All-inclusive-Leistungen freuen. (Kataloglaufzeit: 01.05.2025 -30.04.2027)DERTOUR CampurlaubDer Trend, es sich im Urlaub besonders gutgehen zu lassen, gilt auch für Campingurlaub. So verzeichnet DERTOUR in diesem Segment eine verstärkte Nachfrage nach Premium Campingplätzen wie beispielweise den Sentido Premium Camps in Italien. Auch besondere Unterkünfte wie Glampingzelte und Lodges werden gerne gebucht ebenso wie Eco Camping, bei dem auf Nachhaltigkeit geachtet wird, und Camping mit Hund. Dieser Nachfrage trägt DERTOUR mit neuen Angeboten in Kroatien Rechnung wie dem Valamar Camping Padova, dem Waterman Beach Village Glamping oder dem Camping Vestar, das auch Mobile Homes bietet, ebenso wie Camping Odalys La Pinéde in Frankreich. (Kataloglaufzeit: 01.01.-31.12.2025)DERTOUR GolfurlaubWer im Sommer seinen Golfschläger schwingen möchte, findet bei DERTOUR ein breites Reiseangebot in 13 Ländern, darunter auch ausgefallenere Golfreiseziele wie Sansibar. Mit Litauen und der Türkei gibt es zwei neue Golfregionen im Programm für 2025. Das luxuriöse Vilnius Grand Resort in Litauen liegt umgeben von idyllischen Seen und Wäldern an einem 18-Loch-Golfplatz und verfügt über einen großzügigen Spa-Bereich. Insgesamt 30 neue Hotels weltweit präsentiert DERTOUR in seinem Golfurlaub-Katalog für das kommende Jahr. (Kataloglaufzeit: 01.05.-31.10.2025)DERTOUR Freizeit- und FerienparksInsgesamt 26 Freizeit- und Ferienparks inklusive Hotels werden im neuen Katalog "Freizeit- und Ferienparks" vorgestellt. Erstmals angeboten wird das neueröffnete Majaland Danzig, ein Vergnügungspark, der von der Biene Maja und ihren Freunden inspiriert ist. Auf besondere Aktionen und Attraktionen dürfen sich die Besucher des Europark-Park freuen. Deutschlands größter Freizeitpark feiert 2025 sein 50-jähriges Jubiläum mit besonderen Events, einem Kinofilm und einer neuen Familienattraktion. Ein Besuch des Disneyland® Paris steht bei vielen Familien ganz oben auf der Bucket List. Ab 10. Januar startet die brandneue Abendshow "Disney Tales of Magic".Neu im DERTOUR-Portfolio ist das KI Space Hotel & Spa, das nur 12 Minuten Fahrminuten mit dem kostenlosen Shuttlebus von den beiden Disney Parks entfernt ist. Als einziger auf dem deutschen Markt bietet DERTOUR die sieben Disney® Hotels inklusive Eintrittskarten an. (Kataloglaufzeit: 01.01.2025 -31.12.2025)Meiers Weltreisen USA KanadaDer Fernreisen-Spezialist Meiers Weltreisen hat sein Nordamerika-Angebot im kommenden Jahr ausgebaut. In den USA hat der Veranstalter 45 neue Hotels im Programm. Das Portfolio wurde insbesondere im Nordwesten der Vereinigten Staaten, in Oregon und Washington State, erweitert. Zudem werden dort zwei neue Rundreisen angeboten: die 12-tägige Reise "Hawaiianische Inselparadiese: Entdecken & Entspannen" und die achttägige Tour "Florida Sunshine State Adventure". Neu in Kanada sind 31 Hotels mit einem Portfolioausbau vor allem in Atlantik-Kanada sowie zwei Rundreisen. Die zweiwöchige Kleingruppenreise verspricht "Wanderabenteuer: Von den Rockies zur Westküste", während die 20-tägige Autoreise "Kanada mit Kinderaugen" durch Alberta und British Columbia führt. (Kataloglaufzeit: 01.04.2025 -31.03.2026)DERTOUR Deluxe AfrikaUrlaub für höchste Ansprüche und individuelle Wünsche bietet DERTOUR Deluxe. Alle im neuen Afrika-Katalog vorgestellten Rundreisen können verändert, kombiniert oder angepasst werden. Neu im Programm sind drei Rundreisen, darunter auch die neuntägige "Bush & Beach Safari mit Hemingways Collection", eine Kombination aus sehr exklusiven Tierbeobachtungen, inklusive Flugsafari und Übernachtungen in erlesenen Boutique Hotels und einem Tented Camp. Zu den elf neuen Hotels, die im Katalog präsentiert werden, zählt auch das Bawe Island Zanzibar. Das Resort befindet sich auf einer privaten Insel, was ein hohes Maß an Exklusivität und Privatsphäre garantiert. Ein Helikopter-Landeplatz ermöglicht schnelle Transfers nach Stone Town und malerische Rundflüge über das Sansibar-Archipel.(Kataloglaufzeit: 01.04.2025 -31.03.2026)DERTOUR Deluxe Mittelmeer AtlantikGäste, die ihren Urlaub in beliebten Reiseländern am Mittelmeer oder Atlantik verbringen möchten, finden bei DERTOUR Deluxe Hotels der Spitzenklasse, weit über den üblichen Standards. Erstmals angeboten im neuen Katalog 2025/2026 wird One & Only Kéa Island - das erste Luxusresort in der weitestgehend unerschlossenen Insel Kéa, die sich nur einen Katzensprung von Athen entfernt befindet. Perfekt für Naturliebhaber, Ruhesuchende und alle, die Abgeschiedenheit und Diskretion schätzen. Ebenfalls neu im Programm von DERTOUR Deluxe ist das METT Hotel & Beach Resort Marbella. Dieses exklusive Lifestyle-Resort, empfohlen ab 12 Jahren, besticht durch seine exzellente Lage an einem der schönsten Strände der Costa del Sol und sein modern-gemütliches Design im Boho-Stil. (Kataloglaufzeit: 01.03.2025 -30.04.2026)DERTOUR Deluxe NordamerikaDie Nachfrage nach Urlaub in Nordamerika ist auch im Luxussegment ungebrochen. DERTOUR Deluxe bietet rund zehn Prozent neue Hotels im Programm für 2025. Zu den Neuzugängen zählt auch das erst kürzlich neueröffnete The St. Regis Longboat Key. Das Luxushotel der Extraklasse befindet sich an der Golfküste Floridas auf einer der begehrtesten vorgelagerten Inseln Sarasotas - Longboat Key. Nicht neu, dafür aber in perfekter Lage an der berühmten Ecke der Fifth Avenue und der 57th Street, ist das AMAN New York im Herzen Manhattans. Das Luxushotel mit riesigem Spa-Bereich wird von den DERTOUR Deluxe-Gästen gerne gebucht. (Kataloglaufzeit: 01.04.2025 - 31.03.2026)DERTOUR Deluxe Europäische MetropolenGäste von DERTOUR Deluxe dürfen sich auf spannende neue Stadt-Residenzen freuen. Durch eine Schnittstelle zu den Belmond Hotels können die Luxus-Domizile jetzt direkt bei dem Veranstalter gebucht werden, wie etwa das The Cadogan, A Belmond Hotel, eines der berühmtesten Luxushotels Londons, oder das legendäre Ciprani, A Belmond Hotel in Venedig. In Deutschland hat der Koenigshof, A Luxury Collection, Munich Einzug ins Portfolio gehalten. Das direkt am Karlsplatz gelegene neuerbaute Hotel, das im Sommer 2024 eröffnet hat, ist das erste Haus der Luxusmarke von Marriott in Deutschland. (Kataloglaufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2025)Sie wünschen detaillierte Preisbeispiele? Diese stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung! Lassen Sie uns dazu einfach unter presse@dertour.com wissen, was Sie benötigen, oder rufen Sie uns unter 069-9588-8000 an.Bildmaterial unter: DERTOUR Erlebnisreisen (https://bildarchiv.dertouristik.com/overview/809773737), BU: Urlaub mit Gänsehautmomenten: Im neuen DERTOUR-Katalog "Erlebnisreisen" finden sich 44 ganz besondere Reisen, zahlreiche davon mit aktiven Erlebnissen.In unserer Bilddatenbank (https://bildarchiv.dertouristik.com/overview) finden Sie dieses und Motive zu anderen Themen zum Download. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.Alle Pressemeldungen (https://www.dertour-group.com/presse/) und weitere Informationen zur DERTOUR Gruppe finden Sie unter www.dertour-group.com.HintergrundZu DERTOUR Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. DERTOUR Deutschland ist Teil der DERTOUR Group.Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 10.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertour.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50596/5929263