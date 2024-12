Köln/Frankfurt (ots) -Die Hotel Division der DERTOUR Group ist weiterhin auf Wachstumskurs. So stehen auch in der kommenden Sommer-Saison alle Zeichen auf weitere Expansion mit den fünf Kernmarken Sentido, Aldiana, ananea, Playitas und Calimera. Ab Sommer 2025 vereint das Unternehmen zehn Marken mit 120 hochwertigen Häusern in 14 Ländern weltweit unter einem Dach. Dabei stehen die bei DERTOUR-Gästen beliebten Destinationen Ägypten, Griechenland und Tunesien stark im Fokus des Portfolio-Ausbaus. Hier erweitert die Marke Sentido ihre Präsenz mit drei neuen, bzw. renovierten, Häusern. ananea, die Lifestyle-Marke von DERTOUR Hotels & Resorts, startet mit vier neuen Häusern in den Sommer 2025. Die Premium Club-Marke Aldiana bietet ihren Gästen für die kommende Sommer-Saison einen neuen Club in Italien an. Neben den Neueröffnungen im Sommer 2025 starten viele der im Winter 2024/2025 eröffneten Häuser der DERTOUR Group 2025 in ihre erste Sommer-Saison."Es ist uns eine große Freude, mit den Hotels und Resorts der DERTOUR Group unseren Gästen ein stetig wachsendes Portfolio anzubieten, das von beliebten Sonnendestinationen bis zu Urlaub in den Bergen reicht", erklärt Karl J. Pojer, CEO der DERTOUR Group Hotel Division. "Dieser positive Ausblick auf den Sommer 2025 unterstreicht unsere Ambitionen, mit der Hotel Division langfristig und nachhaltig erfolgreich zu wachsen."Genuss, Entspannung und erstklassiger Service: Mit Sentido Erholung für alle Sinne erleben. Fünf Hotels starten in ihre erste SommersaisonDie hochwertigen Sentido Hotels zeichnen sich durch moderne Architektur mit lokalen Design-Elementen sowie gesunder Küche und attraktiven Spa- und Wellnessangeboten aus. Damit sind sie sowohl für Paare und Singles als auch für kleine Familien geeignet. Mit mehr als 40 Hotels ist Sentido stark im Mittelmeerraum und auch in fernen Destinationen wie Thailand, Sri Lanka und auf den Malediven vertreten. Ab Sommer stehen Gästen drei neue, bzw. renovierte, Häuser zur Verfügung: Das Sentido Marillia Resort & Spa in Tunesien wird renoviert und ist ab dem 1. April 2025 verfügbar. Mit großer Poollandschaft, umfangreichem Spa-Angebot sowie vielfältigen Sportmöglichkeiten ist das Haus perfekt für die ganze Familie. Das neue Sentido Kyknos Beach auf Kreta wird als Adults-only Haus geführt und bietet mit 133 Zimmern und 200 Metern Fußweg zum Strand den perfekten Ausgangspunkt für Ausflüge. Das Sentido Sunrise Beach auf Rhodos, ein neues Adults-friendly Haus mit 230 Zimmern, ist direkt am Strand gelegen und bietet eine Vielzahl an Wassersportmöglichkeiten. Die beiden neuen Sentido Hotels in Griechenland öffnen am 1. Mai 2025 für Gäste.Darüber hinaus ist bereits seit dem 1. November 2024 das Sentido Caribbean World Soma Bay in Hurghada, Ägypten, mit 604 Zimmern verfügbar und startet 2025 in seine erste Sommer-Saison. In familienfreundlicher Atmosphäre finden Gäste ein umfangreiches Animationsangebot inklusive Kinderclub und Erholung in ruhiger Lage direkt am Strand der Bucht von Soma Bay am Roten Meer. Erstmalig in der Sommer-Saison 2025 geöffnet ist dann auch das neu gebaute Sentido Naga Bay in Soma Bay, direkt an der Küste von Sharm El-Naga. Als Adults-friendly klassifiziert, verfügt das Sentido Hotel über 196 moderne und komfortable Zimmer, darunter Sentido Signature- und Swim-Up Zimmer. Den Gästen steht ein breites Spektrum an Sport- und Freizeitaktivitäten zur Verfügung, darunter erstklassige Spots zum Tauchen, Schnorcheln und Kiten sowie Tennis und Beachvolleyball.Slow glamour Lifestyle erleben mit ananea: Drei Neueröffnungen zum 1.Maiananea, die Lifestyle-Hotelmarke von DERTOUR Hotels & Resorts, steht für lässige Eleganz und spricht besonders trendbewusste und stilorientierte Reisende an. Jedes Hotel ist ein Unikat, das mit Liebe zum Detail ausgestattet wurde und den Charme der Region mit zeitgenössischer Architektur und modernem Design sowie einem lokalen Food-Konzept verbindet. Für den Sommer 2025 bietet ananea gleich drei neue Häuser ab dem 1. Mai an: Das ananea Mykonos in Griechenland, ein kleines Adults-only Lifestyle Hotel mit 26 Zimmern und teils Privatpools, das familienfreundliche ananea Rocrita auf Kreta in Griechenland mit 360 Zimmern und Suiten, großem kulinarischen Angebot sowie Kids Club, und das ananea Hurghada in Ägypten, ebenfalls ein Adults-only Haus, klein und ruhig im Zentrum Hurghadas gelegen, mit insgesamt 114 Zimmern. Ganz neu ab Sommer im Programm: das ananea Castelo Suites Algarve. Ausgestattet mit 147 Zimmern und Suiten liegt es nur wenige Gehminuten von den malerischen Stränden Praia do Castelo und Praia do Evaristo entfernt. Das Haus ist mit Restaurant, Gartenbereich mit Pool sowie Dachterrasse ausgestattet. Das Highlight: Der Infinitypool auf der Dachterrasse mit weitem Blick auf die Küste und das Monchique Gebirge.Zusätzlich wird nach erfolgreichem Soft-Opening im Sommer 2024 das ananea Tropea Yachting Resort in Italienfür den Sommer 2025 auf insgesamt 33 Zimmer erweitert. Die ananea Hotels auf der Langstrecke starten in ihre ersten Sommer-Saisons seit Opening. So eröffneten das ananea Diamonds Malindi in Kenia und das ananea Diamonds Mapenzi auf Sansibar bereits im November 2024. Das ananea Madivaru Maldives im Nord-Ari-Atoll öffnet im Winter 2024/2025 seine Türen und steht dann auch erstmals für die Sommer-Saison 2025 für Gäste bereit.Urlaub unter Freunden von nah bis fern: Aldiana baut Sommer-Angebote in Italien, Ägypten und Österreich ausUnter dem Motto "Urlaub unter Freunden" expandiert die Premium Club-Marke Aldiana mit neuen Clubs in Italien und Ägypten.Mit dem neuen Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria im Süden Italiens in Kalabrien wird ein weiterer Adults-friendly Club aufgenommen. Malerisch auf einem Felsplateau über dem Tyrrhenischen Meer gelegen, verfügt das Resort über 290 Zimmer, einen Pool als Herzstück der Anlage, diverse Restaurants und Bars sowie vielfältige Sport-, Wellness- und Entertainment-Möglichkeiten.Ein weiterer neuer Club für Sonnenhungrige ist der Aldiana Club Naga Bay in Ägypten. Neu gebaut und direkt am Strand gelegen, verfügt er über 365 Zimmer, darunter diverse Swim-Up Suiten und Zimmer mit Meerblick. Der Club bietet zudem mehrere Pools, Restaurants und Bars, Beachlounge, Tagungsmöglichkeiten, diverse Sport- und Entertainment-Optionen, Welldiana Spa und Kinderbetreuung im Flosse-Club an.Anfang November 2024 eröffnete Aldiana zudem als erster Clubanbieter auf Sansibar den Aldiana Club Zanzibar Kwanza. Das Resort liegt direkt am Meer und ist von einem tropischen Garten umgeben. Es bietet eine beeindruckende Aussicht auf den Indischen Ozean und die Küste Ostafrikas. Das Club Resort verfügt über 151 Zimmer und Suiten, viele davon mit Meerblick und Poolzugang.Der Aldiana Club Schlanitzen Alm in Österreich wird Mitte Dezember eröffnet und startet am 7. Juni 2025 offiziell in seine erste Sommersaison. Der Club verfügt über 169 komfortabel ausgestattete Zimmer, die sowohl Familien als auch Alleinreisenden und Paaren ein gemütliches Zuhause bieten. Gäste können sich auf wunderschöne Wanderrouten und Sommerfreizeitangebote in der Region Nassfeld in Kärnten freuen.DSR Hotel Holding erweitert Portfolio und verstärkt Marktführerschaft im erdgebundenen TourismusAuch die DSR Hotel Holding, deren Mehrheitsanteilseignerin die DERTOUR Group ist, startet mit einem erweiterten Portfolio in den kommenden Sommer und festigt ihre Position als führender Anbieter in der deutschen Ferienhotellerie. Durch die Integration der Travel Charme Gruppe erweitert das Unternehmen sein Angebot um erstklassige Häuser, die unter den renommierten Marken A-ROSA und aja geführt werden. Die A-ROSA Hotels gewinnen mit angesehenen Hotels wie dem Kurhaus Binz auf Rügen, dem Ifen Hotel im Kleinwalsertal, dem Ostseehotel Kühlungsborn und dem Strandidyll Heringsdorf an Attraktivität für anspruchsvolle Gäste an der Ostseeküste und mit dem A-ROSA Grand Hotel Straubinger in Bad Gastein auch in den Alpen.Im Segment der aja Hotels wird das Angebot ebenfalls gezielt erweitert: Das Strandhotel Bansin an der Ostsee sowie das Bergresort Werfenweng und das Fürstenhaus am Achensee bieten ein Urlaubserlebnis von Komfort und Natur. Die Marke Urban Nature wird ebenfalls weiterentwickelt und erhält neben dem Urban Nature Hotel St. Peter-Ording nun mit dem preisgekrönten "Badeschloss" in Bad Gastein ein weiteres Haus. Im Dezember 2024 eröffnet zudem ein neues Hotel in den Alpen, das Henri Country House in Kitzbühel, das 2025 in seine erste Sommer-Saison startet. Die neuen Häuser ergänzen das Portfolio und verstärken die Rolle der Unternehmensgruppe als führender Akteur im erdgebundenen Tourismus in Deutschland und Österreich. In der Hotel Division bündelt die DERTOUR Group ihr wachsendes Hotelgeschäft, das heute mit zehn Marken und 120 hochwertigen Häusern in 14 Ländern weltweit vertreten ist. Weil Urlaubsträume und Reisewünsche ganz unterschiedlich sind, setzt die Hotelsparte der DERTOUR Group auf Vielfalt und höchste Qualität: So decken die Häuser unterschiedliche Destinationen, Zielgruppen und Gästebedürfnisse ab. Zum Marken-Portfolio gehören heute führende Marken der internationalen Club- und Ferienhotellerie. Dazu zählen die Marken Sentido, Aldiana, Playitas, ananea sowie Calimera, mit denen die DERTOUR Group auf der Mittel- und Fernstrecke vertreten ist. Für erdgebundene Reisen ist die DERTOUR Group mit den Marken der DSR Hotel Holding aja, A-ROSA, HENRI, Urban Nature, MIRA Hotels sowie den beiden Einzelhotels Hotel Louis C. Jacob und Hotel Neptun präsent.