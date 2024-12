Köln/Frankfurt (ots) -Von Luxusreisen bis zu Angeboten für kostenbewusste Urlauber, vom Trip für Alleinreisende bis zum Urlaub mit der erweiterten Familie: Die Sommerprogramme 2025 bieten maximale Reisevielfalt - nie waren Pauschalreisen individueller.Zur Veröffentlichung der Sommerprogramme 2025 gibt die DERTOUR Group Einblicke in die Vielfalt der Reiseangebote, die im kommenden Sommer auf Urlauber warten. Insgesamt 12.000 Hotels weltweit bieten die Veranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen im kommenden Sommer, darunter 1.200 neue Objekte sowie 365 exklusiv buchbare Hotels. Mit unter anderem mehr als 2.000 Rundreisen weltweit positioniert sich die Veranstaltermarke DERTOUR mit einer besonders großen Bandbreite im Markt für organisierte Reisen. Dabei werden die Länder- und Themenprogramme ergänzt durch verschiedene Spezialreisen-Angebote, die von dedizierten Experten-Teams zusammengestellt werden. Das Portfolio reicht hierbei von Sportreisen über den Mietwagen- und Camperverleih bis hin zu Luxusreisen."Die Pauschalreise 2025 bedeutet höchst individuelles Reisen mit gleichzeitig hohem Komfort und umfassendem Schutz", erklärt Sven Schikarsky, Produktchef DERTOUR Deutschland. "Unser breites Produktportfolio bedient heute Reisewünsche bis in die Nische - vom naturnahen Campurlaub bis zum Luxus-Yachttörn." So können Reisende beispielsweise bei DERTOUR Deluxe aus rund 1.500 Luxushotels, mehr als 100 Rundreisen sowie 12 Luxus-Reedereien für Hochsee-, Fluss- und Expeditionsreisen wählen.Meiers Weltreisen: Unique Moments-Rundreisen und Concierge ServiceUnter den Veranstaltermarken der DERTOUR Group steht der Fernreisespezialist Meiers Weltreisen für individuelle und besondere Urlaubserlebnisse in kleinen Gruppen. 2.300 Hotels sowie 700 Rundreisen - darunter 63 Unique Moments-Rundreisen mit dem besonderen Wow-Erlebnis - werden im Sommer 2025 angeboten. Ein Großteil der Angebote ist exklusiv bei Meiers Weltreisen buchbar. 79 Länderprogramme gibt es im Sommer 2025, insbesondere das Angebot in Nordamerika wurde ausgebaut. Mit seinem Concierge Service bietet der Fernreisespezialist auch im kommenden Sommer individuelle Services für seine Gäste. So können z. B. in Mexiko, Costa Rica, den USA, Sri Lanka, Indonesien/Bali, Vietnam und Kambodscha Ausflüge, Events oder individuelle Arrangements bequem vorab gebucht werden. "Unser Spezialist Meiers Weltreisen verzeichnet starke Gästezuwächse. Reisebüros schätzen den direkten Draht zum eigenen Service-Team und den Produkt-Experten, während Gäste die besonderen Angebote schätzen, die oftmals abseits der üblichen touristischen Pfade liegen", sagt Schikarsky.Ein Ausblick auf die Reisevielfalt der Saison 2025Der kommende Sommer verspricht eine Reisevielfalt, die sich an unterschiedlichste Reisetypen richtet. "Es gibt heute nicht mehr den einen Pauschalreisenden. Mit der enormen Bandbreite unseres Angebots sprechen wir unterschiedlichste Zielgruppen an - vom Luxusreisenden bis zum kostenbewussten Urlauber, vom Alleinreisenden bis zu jenen Gästen, die mit der erweiterten Familie unterwegs sind", erklärt Schikarsky.Solo-Travel - alleine die Welt entdeckenOb eine bewusste Auszeit allein oder Urlaub als Single - immer mehr Urlauber sind als Solo Traveller unterwegs. Auch bei den DERTOUR-Veranstaltern stieg die Zahl der Alleinreisenden: "Im Vergleich zum Vorsommer sehen wir 33 Prozent mehr Buchungen von Alleinreisenden. Diesem Trend werden wir gerecht und haben ein großes Angebot für diese Zielgruppe geschaffen", sagt Schikarsky. So bieten DERTOUR und seine Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen zur kommenden Saison über 890 Adults-Only-Hotels weltweit, davon 56 neue. Zudem sind 153 Rundreisen im Portfolio der Veranstalter nicht nur als Gruppen-, sondern auch als Privatreise buchbar. 41 neue Privatreisen wurden zum Sommer aufgenommen. Neu im Programm ist zum Beispiel die Privatreise "Bali zum Entschleunigen" bei Meiers Weltreisen. Diese Unique Moments-Reise ist explizit für Alleinreisende ausgeschrieben. Die Solo Traveller reisen hier mit einem eigenen Fahrer/Reiseleiter. Übernachtet wird in kleinen Resorts mit nur wenigen Zimmern. Zahlreiche Aktivitäten wie ein Kochkurs, eine Soft-Trekking-Tour, Kanufahren oder eine traditionelle Reinigungs- und Segnungszeremonie sind bereits vorgeplant und im Preis inkludiert.Slow-Travel - Entschleunigen und nachhaltiger erlebenEntschleunigung, tiefer eintauchen in die Landeskultur, mit allen Sinnen bewusst genießen. Dies sind Motive, mit denen Slow Traveller unterwegs sind. Wenige Hotelwechsel machen diese Reiseform aus, oftmals werden Zugreisen und nachhaltigere Angebote bevorzugt. Auch für diese Reisemotive halten DERTOUR und Meiers Weltreisen zahlreiche Urlaubsideen parat. Beispielsweise 83 Zugreisen weltweit, davon 15 neu im Sommer 2025. Eine davon ist eine Slow-Bahnrundreise von DERTOUR durch Ostkanada. Der Zug bietet hohen Komfort, durch Panoramafenster lässt sich die vorbeiziehende Landschaft beobachten. Geschlafen wird in der gemütlichen Kabine in den zum Bett umgebauten Sitzen.Slow Travel bedeutet auch, mit Rücksicht auf die Umwelt zu reisen: Die DERTOUR-Veranstalter bieten nachhaltigere Reiseangebote und rund 1.800 Hotels, die mit der neu eingeführten Kennzeichnung "engage people & planet" versehen sind. Diese Unterkünfte sind nach den international anerkannten Nachhaltigkeitskriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) zertifiziert. Zudem werden nachhaltigere Ausflüge und Rundreisen angeboten, die anhand allgemein anerkannter Kriterien eines verantwortungsvollen Tourismus selektiert und geprüft wurden. Diese werden sukzessive mit einem hellgrünen Blatt in Herzform gekennzeichnet. Bei der Bewertung dieser Angebote wurden verschiedene Teilbereiche von Reisen betrachtet, zum Beispiel Fortbewegung und Transport, sozioökonomische und kulturelle Aspekte, Umwelt- und Naturschutz sowie Mahlzeiten und Verpflegung.We are family - Reisen mit der Extended FamilyUrlaub in der Großfamilie und Mehr-Generationen-Urlaube sind ebenfalls im Kommen - sei es Urlaub mit der Kernfamilie und Großeltern oder mit Geschwistern und deren Familien. Für diese Extended Family-Buchungen haben DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen zum Sommer 2025 rund 1.200 Familienhotels im Programm, darunter ein großes Angebot an großzügigen Familienapartments sowie Villen und Fincas mit mehreren Schlafzimmern. Neu und exklusiv bei DERTOUR ist beispielsweise das ananea Rocrita auf Kreta in Griechenland. Die Anlage bietet u. a. 70 qm große Suiten für bis zu sechs Personen, Kinderbetreuung, Teenieclub und Kinderpool ebenso wie einen großen Wellness- und Sportbereich für die Erwachsenen. Kinder bis 11 Jahre wohnen hier in der gesamten Saison kostenfrei. Ebenso neu und für große Familien ist das Sentido Caribbean World Soma Bay in Hurghada, Ägypten. DERTOUR bietet dieses Hotel, das eine direkte Strandlage und bis zu 90 qm große Suiten hat, exklusiv zum Sommer 2025 an. Ein Kidsclub, Kinderpool und Wasserrutschen garantieren Spaß für den Nachwuchs; für zwei Kinder bis 14 Jahre ist der Aufenthalt sogar kostenlos.Preis-Leistung im Fokus - kostenbewusstes ReisenZum kommenden Sommer gibt es bei den DERTOUR-Veranstaltern Urlaub für jedes Budget. Angebote für kostenbewusste Urlauber, die sogenannten Cost Conscious Traveller, werden dabei immer wichtiger: "Vor dem Hintergrund der steigenden Lebenshaltungskosten und der wirtschaftlichen Erwartungen spielt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis eine zunehmend große Rolle für viele Reisende", ist sich Schikarsky sicher. Neben attraktiven Frühbucher-Angeboten wird die All-inclusive-Verpflegung bei den Reisegästen immer beliebter. "Rund 20 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr haben bereits einen All-inclusive-Urlaub gebucht", so der Produktchef.Rund 3.000 Hotels mit einem AI-Angebot haben DERTOUR und seine Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen zum Sommer 2025 im Portfolio, darunter mehr als 500 Häuser mit einer umfangreichen Ultra All-inclusive-Verpflegung. Die meisten AI-Angebote gibt es in der Türkei, in Ägypten und in Tunesien, beispielsweise im neu renovierten Sentido Marillia Resort und Spa in Hammamet, Tunesien. Das Haus öffnet im März 2025 und ist exklusiv bei DERTOUR buchbar. Neben einem sehr großen Sport- und Unterhaltungsangebot für Erwachsene und Kinder gibt es hier mit All-inclusive Plus ein sehr großes kulinarisches Angebot: Ein Buffetrestaurant, zwei À-la-carte-Restaurants, vier Bars sowie zusätzliche Kinder- und Snackbuffets sind hier beinhaltet. Ein Kind bis 11 Jahre erhält zudem eine Kinderermäßigung von 75 Prozent. 