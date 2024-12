EQS-News: Project Neptune Bidco GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebot für die Nexus AG:

Bestes und endgültiges Angebot für Nexus-Aktien endet in 5 Tagen Es wird auf die Angebotsunterlage vom 18. November 2024 (die "Angebotsunterlage") verwiesen, die von der Project Neptune Bidco GmbH (die "Bieterin"), einer Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von verbundenen Unternehmen der TA Associates Management, L.P. beraten und verwaltet werden (zusammen "TA"), im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für alle Aktien der Nexus AG ("Nexus" ISIN: DE0005220909) zu einem Angebotspreis von 70 Euro je Nexus-Aktie in bar veröffentlicht wurde (das "Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot erklärt die Bieterin hiermit das Angebot mit einem Angebotspreis von 70 Euro je Nexus-Aktie und einer Mindestannahmeschwelle von 50 % aller Nexus-Aktien zuzüglich einer Aktie als bestes und endgültiges Angebot der Bieterin. Die Bieterin wird weder den Angebotspreis über 70 Euro je Aktie erhöhen oder durch andere Maßnahmen eine solche Erhöhung herbeiführen noch die Mindestannahmeschwelle unter 50 % aller Nexus-Aktien zuzüglich einer Aktie absenken oder darauf verzichten. Die Annahmefrist für das Angebot endet am 17. Dezember 2024 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Das Angebot wird nur dann erfolgreich sein und Nexus-Aktionäre werden nur dann von der sehr attraktiven Prämie von 44,2 % auf den Schlusskurs der Nexus-Aktien am 4. November 2024 (dem Tag, bevor die Bieterin ihre Absicht zur Abgabe des Angebots bekannt gab) profitieren, wenn die Mindestannahmeschwelle von 50 % aller Nexus-Aktien zuzüglich einer Aktie bis zu dieser Frist erreicht wird. Andernfalls wird das Angebot ohne weitere Annahmemöglichkeiten scheitern. Zum 11. Dezember 2024 wurde das Angebot für ca. 37,05 % aller Nexus Aktien angenommen. Nexus-Aktionäre, die von dem attraktiven Angebotspreis und der Prämie profitieren wollen, sollten das Angebot vor dem Ende der Annahmefrist durch Vornahme der folgenden Schritte annehmen: in Textform oder elektronisch die Annahme des Angebots gegenüber ihrem jeweiligen depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen erklären und

ihre depotführende Bank anweisen, die in ihrem Depot befindlichen Nexus-Aktien, für die sie das Angebot annehmen wollen, in ISIN DE000A40UT39 bei Clearstream umzubuchen. Bereits eingegangene Annahmen des Angebots bleiben verbindlich und es besteht für Aktionäre, die das Angebot bereits angenommen haben, keine Notwendigkeit, weitere Schritte zur Bestätigung ihrer Annahme zu unternehmen. Die vollständigen Bestimmungen und Bedingungen des Angebots sind in der Angebotsunterlage enthalten, die auf der folgenden Website zur Verfügung steht: www.neptune-public-offer.com . Exemplare der Angebotsunterlage können auch kostenlos bei der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, per Fax an +49 69 1520 5277 oder per E-Mail an frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com angefordert werden. Eine Übernahmeangebots-Hotline für Aktionäre ist Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 17:00 Uhr MEZ unter +49 (0) 69 92014 9707 oder unter info@neptune-public-offer.com erreichbar. München, 12. Dezember 2024 Project Neptune Bidco GmbH ### Über TA Associates TA ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Steigerung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in den fünf Zielbranchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen investiert. Durch die Nutzung seiner umfassenden Branchenkenntnisse und strategischen Ressourcen arbeitet TA mit Management-Teams auf der ganzen Welt zusammen, um hochwertige Unternehmen dabei zu unterstützen, einen nachhaltigen Wert zu schaffen. TA hat bisher 65 Milliarden US-Dollar an Kapital eingeworben und beschäftigt mehr als 160 Investment-Experten in Büros in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong. Weitere Informationen zu TA Associates finden Sie unter www.ta.com . Pressekontakt - TA Associates FGS Global Tanja Dorr tanja.dorr@fgsglobal.com +49 (0) 160 99 27 1975 Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Nexus AG dar. Die Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Nexus AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem Übernahmeangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Übernahmeangebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Übernahmeangebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.



