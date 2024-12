Wien (ots) -- Alle wichtigen Börsen vereint: Bitpanda Fusion bündelt Preisdaten führender Krypto-Börsen, Market Maker und Liquiditätsanbieter. Nutzer profitieren so von den besten Kauf- und Verkaufspreisen* - alles bequem an einem Ort. Höhere Liquidität und engere Spreads: Durch die Zusammenführung von Liquidität aus mehreren Märkten beseitigt Bitpanda Fusion typische Liquiditätsprobleme und ermöglicht engere Spreads.- Über 700 Trading Pairs zum Start: Nutzer können auf Märkte in der von ihnen gewählten Währung zugreifen - ohne Umrechnungen. Fusion startet mit über 700 Trading Pairs - darunter führende Stablecoins - und plant, bald weitere hinzuzufügen.- Integration bewährter Bitpanda- Features: Fusion integriert Bitpandas charakteristische Null-Einzahlungs- und Auszahlungsgebühren, umfangreiche Staking-Optionen und nahtlosen Zugang über die Web-App.- Regulierung und Sicherheit im Fokus. Bitpanda Fusion wird den höchsten Standard bei der Einhaltung der EU-Vorschriften und eine Cold-Storage-Garantie beibehalten.Bitpanda (https://www.bitpanda.com/de), Europas führende Krypto-Plattform, kündigt den Launch von Bitpanda Fusion an. Fusion vereint alle Werkzeuge, die für volumenstarke und Intraday-Handelsstrategien benötigt werden, auf einer Plattform. Zu den Funktionen gehören eine wettbewerbsfähige Gebührenstruktur, präzise Chartanalyse-Tools und detaillierte Markteinblicke.Eric Demuth (https://www.linkedin.com/in/eric-demuth-9ba02943/), CEO und Co-Founder von Bitpanda, kommentiert: "Mit Fusion setzen wir einen neuen Standard für Krypto-Trading. Es ist das beste Tool auf dem Markt für erfahrene Händler mit hohem Handelsvolumen und bedeutet, dass sie die Preise nicht mehr über mehrere Börsen hinweg verfolgen oder mehrere Logins haben müssen - zusätzlich garantiert es den Ausführungspreis. Es ist alles, was Sie sich je gewünscht haben, in einem Konto. Bitpanda Fusion bietet Einfachheit, Sicherheit, tiefgreifende aggregierte Liquidität und Preisgenauigkeit sowie die Sicherheit, Regulierung und das Vertrauen, für die Bitpanda bekannt ist."Bitpanda Fusion wurde unter Einhaltung der strengsten EU-Vorschriften entwickelt und garantiert höchste Sicherheitsstandards. Nutzer von Bitpanda Fusion profitieren von allen Vorteilen, die derzeit auf der Bitpanda-Plattform verfügbar sind, einschließlich der gebührenfreien Ein- und Auszahlungen, einem marktführenden Staking-Angebot und der Cold Storage-Funktion für Vermögenswerte.Nutzer können jetzt direkt über die Bitpanda-Web-App auf Bitpanda Fusion zugreifen.Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/1ntw86nxn6c1n18z806t0/AE3kAa62JzLgh_wNM1CiOPQ?rlkey=e09b50ybht2las671k1yt2k79&st=h1z44xsm&dl=0).Das Video zum Launch finden Sie hier (https://youtu.be/3OJw5Px2beE).Pressekontakt:HBI GmbH (PR-Agentur)Corinna VossEmail: bitpanda@hbi.deOriginal-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168025/5929267