Ethereum explodiert über 6 Prozent in 24 Stunden: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um ETH zu kaufen?

In den letzten Wochen konnte nach vielen Monaten an gespanntem Warten endlich auch Ethereum signifikante Kursgewinne erzielen und damit eine Trockenperiode beenden, die seit dem Sommer anhielt. Dabei profitierte die zweitgrößte Kryptowährung der Welt merklich von der bullishen Stimmung am Markt und den starken Bitcoin-Gewinnen der letzten Wochen.

Nachdem der ETH-Kurs über das vergangene Wochenende hinweg die knapp die Marke von 4.100 US-Dollar verfehlt hatte, fiel der Preis jedoch am Anfang der Woche auf ein Preisniveau von knapp über 3.500 US-Dollar. Jetzt scheint es so, als ob sich der Kurs jedoch wieder erholen könnte, denn alleine in den letzten 24 Stunden konnte Ethereum über 6 Prozent an Wert gewinnen.

Ethereum Prognose: Was ist in den kommenden Tagen und Wochen wichtig?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist Ethereum auf ein Preisniveau von 3.920 US-Dollar gestiegen und liegt damit nur knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar. Einer der Hauptgründe für den aktuellen Anstieg: Das Gesamtvolumen der Ethereum-Spot-ETFs in den USA hat besonders stark zugenommen in den letzten Tagen und ist aktuell auf ein Rekordniveau von über 34 Milliarden US-Dollar angestiegen, wie die aktuellen Daten von The Block belegen. Dadurch sind hohe Zuflüsse auf den Krypto-Markt gelangt und beflügelten zuletzt den ETH-Preis merklich.

Auch das Total Value Locked (TVL) ist in der vergangenen Woche besonders stark angestiegen, obwohl der Ethereum Preis zuletzt gesunken war. Wie die Krypto-Analyse-Plattfrom LookOnChain auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) berichtete, stieg das ETH TVL innerhalb einer Woche um 7,79 Milliarden US-Dollar an. Gerade Ethereum-Staking konnte damit noch einmal stark an Popularität gewinnen.

In the past 7 days, Etherum's TVL increased by $7.79B, Tron's TVL increased by $900.23M, and Solana's TVL increased by $618.4M.

Doch lohnt es sich, zum aktuellen Zeitpunkt in den ETH-Token zu investieren? Der Krypto-Analyst Ali Martinez beantwortete diese Frage bereits im Oktober: In einem Tweet prognostizierte er damals, dass der Ethereum Preis in den ersten Monaten des Jahres 2025 auf ein Niveau von bis zu 6.000 US-Dollar ansteigen werde. Erst letzte Woche zeigte sich der Krypto-Experte "Elja" noch bullisher und erklärte ebenfalls auf X, dass ein Kursanstieg auf über 10.000 US-Dollar im kommenden Jahr realistisch sei. Wer an diese Prognosen glaubt, könnte also jetzt noch vergleichsweise günstig ETH erwerben.

Gleichzeitig könnten auch Projekte, die im Ethereum-Ökosystem angesiedelt sind, von einem so starken Interesse am ETH-Token profitieren. Gerade junge Presale-Angebote wie Wall Street Pepe (WEPE) rücken deshalb aktuell immer stärker in den Fokus vieler Anleger.

Presale-Erfolg mit Alpha-Calls: Interesse an Wall Street Pepe explodiert

Auf den ersten Blick handelt es sich bei Wall Street Pepe um einen klassischen Meme-Token mit Fokus auf das beliebte Frosch-Meme. Doch wer sich näher mit dem jungen Presale-Projekt beschäftigt, der wird schnell feststelle, dass hier wesentlich mehr als ein Spekulationsobjekt geboten wird: Der native WEPE-Token bietet den Investoren unter anderem Zugang zur "WEPE Army" - einer exklusiven Community, in der Krypto-Wissen von erfahrenen Tradern mit Neulingen geteilt wird und Anlagestrategien besprochen werden.

Hinzu gibt es durch das "Trading Alpha" Angebot die Möglichkeit, regelmäßige Signale zu erhalten und sogar an regelmäßigen Trading-Wettkämpfen teilzunehmen. Letzteres ermöglicht es allen interessierten Teilnehmern, einfach die eigenen Trades der letzten Woche hochzuladen und dafür sogar WEPE-Belohnungen zu erhalten.

Das Konzept von Wall Street Pepe scheint aufzugehen, denn obwohl das Meme-Coin-Projekt erst seit kurzer Zeit im Vorverkauf erworben werden kann, wurden bereits über 6,5 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt.

Ein Hauptgrund hierfür: Der ERC-20-Token bietet bereits jetzt ein erstes Presale-Staking-Programm, in dem aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 96 Prozent gezahlt wird. Wer also jetzt frühzeitig in den WEPE-Token investiert, kann diesen direkt anlegen und ein erstes passives Einkommen erzielen, bevor der junge Meme-Token überhaupt auf den Kryptobörsen gehandelt werden kann.

