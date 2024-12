Ermittlungen wegen Kinderarbeit hatten den Anlegern zu Wochenbeginn den Appetit auf die HelloFresh-Aktie verdorben. Der Kochboxen-Versender distanzierte sich jedoch klar von den Vorwürfen. Schuld sei eine Zeitarbeitsfirma, mit der HelloFresh die Zusammenarbeit sofort beendet habe, hieß es. Inzwischen scheint der Schock verdaut - am Donnerstag steht HelloFresh an der MDAX-Spitze.Wie DER AKTIONÄR am Montag berichtete, wird gegen HelloFresh in den USA wegen Kinderarbeit ermittelt. Sechs Teenager, teils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...