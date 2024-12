Leipzig (ots) -Neuer Bachfilm, Märchenzauber, Stadionsingen und ein besonderer erster Weihnachtsfeiertag für blinde und sehbehinderte Menschen: Der MDR macht sein Advents- und Weihnachtsprogramm mit zahlreichen und zusätzlichen Angeboten inklusiv und barrierefrei. Weihnachtshighlight ist der historische Event-Familienfilm "BACH - Ein Weihnachtswunder" (ARD Degeto/MDR/BR/ORF), der am 18. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten vollbarrierefrei mit Untertiteln, Deutscher Gebärdensprache und Hörbeschreibung angeboten wird. Der Film wird zusätzlich mit einer künstlerischen Gebärdenversion ausgestattet, um auch die Musik gehörlosen Menschen zu vermitteln. Zudem überträgt der MDR das Weihnachtssingen aus dem Dresdner-Stadion mit einer Live-Hörbeschreibung und zeigt zudem in der Advents- und Weihnachtszeit zahlreiche Märchen ebenfalls vollbarrierefrei. Ein besonderes Highlight für Menschen mit Sehbehinderung gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag mit 840 Minuten Hörbeschreibung.Der vom MDR vollbarrierefrei ausgestattete Spielfilm "BACH - Ein Weihnachtswunder" erzählt von der Entstehung des weltberühmten Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in den Tagen vor Heiligabend 1734 in Leipzig. Erstmals kann gehörlosen Menschen ein solcher Film auch musikalisch nähergebracht werden. Dafür hat der MDR die für diesen Film so wichtigen Musikanteile des Weihnachtsoratoriums (z.B. "Jauchzet, Frohlocket" u.a.) von einer gehörlosen Performerin künstlerisch in Gebärdensprache (DGS) interpretiert. Damit eröffnet sich gehörlosen Zuschauerinnen und Zuschauern eine vollkommen neue Welt. Zudem werden auch die Dialoge mit sogenannter Referenzkleidung übersetzt. Mit den Kleidungsattributen (in diesem Falle auch barocke Perücken) können gehörlose Menschen zuordnen, welche Rolle gerade übersetzt wird. Nach der linearen TV-Ausstrahlung im Ersten wird die vollbarrierefreie Fassung auch in der ARD Mediathek veröffentlicht.100 Prozent Hörbeschreibung für alleDer MDR macht den ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember zum Höhepunkt für blinde und sehbehinderte Menschen. Bereits ab 5.10 Uhr ("Winterwalzer") am frühen Morgen bis MDR Aktuell (19.30 Uhr) gibt es - bis auf 20 Minuten - das komplette MDR-Programm mit Hörbeschreibung für blinde Menschen. Damit bietet der MDR nur für diesen Tag 840 vielfältige Sendeminuten mit einer Hörfilmfassung. Darunter sind zahlreiche Reportagen zu Land und Leuten, Märchen, Spielfilmklassiker und Filme für Eisenbahnfans. Einige der barrierefreien Angebote hat der MDR extra für diesen Tag produziert. Auch am zweiten Weihnachtstag wird der MDR zahlreiche Hörfilme in seinen Angeboten bereithalten.Weihnachtssingen im Stadion mit Live-Hörbeschreibung"Weihnachten im Stadion 2024 - Das große Adventskonzert" aus Dresden wird am 19. Dezember ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen vom MDR mit Untertitelung und einer Live-Hörbeschreibung ausgestattet. Das Publikum vor Ort darf sich dieses Jahr auf gleich vier verschiedene Chöre aus Dresden freuen. Neben dem Dresdner Kreuzchor sind auch die Dresdner Kapellknaben, der Kinderchor der Staatsoperette Dresden und die Musical-Company Oh-TÖNE dabei.Zudem werden viele großartige Solistinnen und Solisten unterschiedlicher Genres, wie Rolando Villazòn, Ella Endlich oder Aswintha Vermeule im Stadion zu erleben sein.Barrierefreie MärchenzeitWeihnachtszeit ist Märchenzeit! Der MDR bietet in der Advents- und Weihnachtszeit wieder zahlreiche Märchen vollbarrierefrei mit Hörbeschreibung, Gebärdensprache und Untertitelung in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen an. Welche Märchen der MDR in den nächsten Wochen anbietet, finden Sie in der nachfolgen Übersicht.Märchen barrierefrei - im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek | MDR.DE (https://www.mdr.de/barrierefreiheit/maerchen-barrierefrei-100.html)Barrierefreiheit im MDRMit seinen barrierefreien Angeboten ermöglicht der MDR allen Menschen mit Sinnesbehinderung oder kognitiver Einschränkung den Zugang zu seinen Programmen. Bereits heute bietet der MDR 91 Prozent seiner Streamingangebote in der ARD Mediathek untertitelt an. Zudem gibt es täglich ca. 6 Stunden mit Hörbeschreibung im MDR-Fernsehen. Hinzu kommen etwa 38.000 Sendeminuten im Jahr, die der MDR mit Gebärdensprache ausstattet. Ergänzt wird das barrierefreie Angebot durch Nachrichten in Leichter Sprache zum Lesen und Hören. Damit informiert der MDR Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Lernschwierigkeiten sowie funktionale Analphabeten tagesaktuell über die wichtigsten Ereignisse im Sendegebiet.Untertitel, Gebärdensprache, Audiodeskription, Leichte Sprache: Barrierefreiheit im MDR | MDR.DE (https://www.mdr.de/barrierefreiheit/index.html)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5929289