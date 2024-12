Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat zuletzt sechs neue Rekordstände in Folge erreicht und kletterte trotz der Wirtschaftsflaute in Deutschland auf einen Höchststand von 20.461 Punkten. Im heutigen Handel schrammte der deutsche Leitindex nur knapp an einer neuen Bestmarke vorbei und lässt auf neue Rekorde hoffen. Getrieben wird er vor allem von Index-Schwergewichten wie SAP. Einige ...

