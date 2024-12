Paris (ots/PRNewswire) -Sopra Steria, ein wichtiger Akteur im europäischen Technologiesektor, verstärkt sein Engagement im Kampf gegen den Klimawandel. Die Unternehmensgruppe kündigt ihre Unterstützung für zwei Startup-Projekte an, die zur Beseitigung von Kohlendioxid beitragen: durch die Alkalisierung der Ozeane sowie die Regenerierung von degradierten und trockenen Böden durch regenerative Landwirtschaft.Am 7. April 2022 kündigte Sopra Steria an, seine Kreditlinie in Höhe von 1,1 Mrd. Euro an das Ziel zu koppeln, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 85 % pro Mitarbeiter zu senken, wie es im Pariser Abkommen vorgesehen ist. Zur Unterstützung dieser Selbstverpflichtung, die von der SBTi* bestätigt und geprüft wurde, ist ein Bonus-/Malus-Mechanismus in den Kreditvertrag des Unternehmens integriert worden. Da Sopra Steria seine Umweltziele für die Jahre 2022 und 2023 erreicht hat, wurde ein spezieller Fonds in Höhe von über 200.000 Euro eingerichtet, aus dem innovative technologische Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels finanziert werden.Axelle Lemaire, Executive Director mit Zuständigkeit für Nachhaltigkeit und soziale Unternehmensverantwortung bei Sopra Steria, kommentiert: "Die Inanspruchnahme dieser Kreditlinie spiegelt das Engagement von Sopra Steria für den ökologischen Wandel wider. Es reicht nicht aus, unsere eigenen CO2-Emissionen zu verringern und einen Beitrag zur Emissionssenkung unserer Kunden zu leisten. Antworten auf die schwerwiegenden Folgen des Klimawandels werden durch diese Allianz von Innovation, wirtschaftlicher Leistung und sozialer Wirkung gefunden, und wir sind stolz darauf, diese Projekte zu unterstützen, die neue Horizonte für Lösungen erforschen."Insbesondere die Initiativen von PRONOE, das sich für die Eindämmung der Versauerung der Ozeane einsetzt, und Sand To Green, dessen Ziel die Regenerierung von Trockengebieten ist, sind hervorzuheben. Sie wurden von einem internen Expertenkomitee sorgfältig ausgewählt und von Crédit Agricole CIB und Crédit Lyonnais in ihrer Rolle als "Nachhaltigkeitskoordinatoren" und "Nachhaltigkeitsbeauftragter" bestätigt.Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. (https://www.soprasteria.com/newsroom/press-releases/details/sopra-steria-finances-two-greentech-startups)Kontakt: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2578770/Sopra_Steria.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1861938/Sopra_Steria_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sopra-steria-verstarkt-sein-umweltengagement-durch-die-finanzierung-von-zwei-greentech-start-ups-uber-ein-nachhaltigkeitsgebundenes-darlehen-302330091.htmlPressekontakt:+33 (0)1 40 67 29 29Original-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50272/5929323