ThyssenKrupp Nucera verstärkt seine globale Präsenz durch zwei bedeutende strategische Initiativen im Wasserstoffmarkt. Das Unternehmen hat eine wegweisende Absichtserklärung mit Hydrogen Oman unterzeichnet, die die Entwicklung von Montage- und Servicezentren für Wasserelektrolyseure im Sultanat Oman vorsieht. Diese Kooperation zielt darauf ab, die Position des Unternehmens im nahöstlichen Raum zu festigen und gleichzeitig Omans Vision einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft zu unterstützen. Die strategische Lage des Sultanats zwischen europäischen und asiatischen Märkten verspricht dabei besondere Wachstumschancen.

Europäische Wasserstoff-Allianz

Parallel dazu engagiert sich ThyssenKrupp Nucera in der neu gegründeten europäischen H2med-Initiative. Dieses länderübergreifende Projekt, an dem sich Portugal, Spanien, Frankreich und Deutschland beteiligen, strebt die Vernetzung der Wasserstoffinfrastruktur zwischen der iberischen Halbinsel und Nordwesteuropa an. Die geplante Fertigstellung des H2Med-Korridors Anfang der 2030er Jahre soll einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der europäischen Industrie leisten und die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents stärken.

