Der Hollywood-Komponist Hans Zimmer präsentiert in einer mitreißenden Show, aufgezeichnet 2024 in Krakau, seine Welt der Filmmusik. Für die Europatournee "The World of Hans Zimmer - A New Dimension" hat er seine beliebtesten Soundtracks für ein großes Orchester, einen Chor und Solisten neu arrangiert. Zimmer steht selbst mit auf der Bühne, was das Konzert zu einem echten Highlight macht. Zu sehen ist "The World of Hans Zimmer" am Freitag, 20. Dezember 2024, um 23.15 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek.Dargeboten werden die bekanntesten Soundtracks aus weltberühmten Filmen wie "Dune: Part Two", "Der König der Löwen", "Gladiator" und "Interstellar" vor beeindruckender Kulisse. Es wirken mit: das Odessa Orchestra & Friends, der Nairobi Chamber Chorus und viele Solistinnen und Solisten wie die australische Sängerin Lisa Gerrard, der südafrikanische Sänger, Produzent und Komponist Lebo M, die in Österreich lebende Geigerin Rusanda Panfili, die kubanisch-argentinische Pianistin Eliane Correa oder der in Venezuela geborene Flötist Pedro Eustache. Gavin Greenaway dirigiert das Odessa Orchestra & Friends.