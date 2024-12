Hamburg (www.fondscheck.de) - REIA Capital, der auf Small Cap Private Equity spezialisierte deutsche Fund-of-Funds-Berater, kooperiert ab sofort mit dem in Chicago ansässigen Fund-of-Funds-Manager Promus Asset Management, so REIA Capital in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...