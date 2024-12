Hamburg (ots) -Liebe geht durch den Magen? Absolut und vor allem, wenn es Pizza gibt! Die aktuelle repräsentative Umfrage* von Ooni, dem angesagten Pizzaofen-Hersteller, zeigt: Gemeinsam kochen und schlemmen stärkt Beziehungen. Egal ob mit dem Lieblingsmenschen, einem Crush oder vielen Freunden - Pizza ist das neue Socializing und macht nicht nur satt, sondern auch happy.Auch die renommierte Beziehungsexpertin Paula Lambert hat die Umfrageergebnisse genauer unter die Lupe genommen und bestätigt: "Gemeinsame Erlebnisse und Rituale, wie das Zubereiten und Genießen einer Mahlzeit, fördern die emotionale Bindung in Beziehungen. Pizza ist dafür ideal - sie ist unkompliziert, gesellig und immer ein Highlight, das Menschen zusammenbringt." Paula betont zudem, dass das Teilen von Essen ein symbolischer Akt ist, der Vertrauen und Intimität stärkt. Sie fügt hinzu: "In einer Zeit, in der Homeoffice und Social Media den Alltag dominieren, wächst die Sehnsucht nach echten Kontakten und menschlichen Begegnungen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Einsamkeit ein großes gesellschaftliches Thema ist - und wir tragen alle die Verantwortung, füreinander da zu sein."Zusammen essen schafft NäheDie Ergebnisse der Umfrage sind eindeutig: Fast 78 % der Befragten glauben, dass eine gemeinsame Mahlzeit ein verbindendes Erlebnis ist, das die emotionale Nähe zwischen Menschen vertieft. Außerdem halten 74 % regelmäßige Essensrituale für essenziell, um die Verbundenheit in Beziehungen zu fördern. Diese alltäglichen Momente des gemeinsamen Essens und Kochens stärken das Miteinander und schaffen einen Rahmen für zwischenmenschliche Bindung.Paula Lambert: "Und zwischenmenschliche Beziehungen sind genau das, was Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Es ist das Grundbedürfnis schlechthin. Zudem ist Kochen die Dating-Aktivität Nummer 1 - selten lernt man mehr über den Anderen, als wenn die Öfen glühen!"Freude am Kochprozess: Es zählt mehr als nur das EndergebnisKochen macht Spaß - besonders, wenn es gemeinsam geschieht. 60 % der Befragten genießen es am meisten, die Zutaten vorzubereiten und zu schneiden, während sie sich unterhalten. Für 59 % liegt der Höhepunkt im gemeinsamen Genießen der Mahlzeit und 40 % freuen sich über die Planung des Gerichts sowie das Einkaufen der Zutaten. Es wird deutlich, dass nicht nur das Essen selbst, sondern bereits die Vorbereitungen ein wichtiger Teil des Erlebnisses sind.Flexibilität in der Küche ist gewünschtWas die Art des Kochens betrifft, bevorzugt fast die Hälfte der Teilnehmer:innen eine ausgewogene Mischung aus Struktur und Spontanität. 54 % fühlen sich wohl, wenn es eine klare Aufgabenverteilung gibt, aber dennoch Raum für kreative Freiheit bleibt.Worauf es beim Kochen mit jemand Neuem ankommtBeim gemeinsamen Kochen mit einer neuen Bekanntschaft gibt es gewisse Verhaltensweisen, die als Red Flags empfunden werden. 56 % der Befragten ärgern sich, wenn die Person nicht beim Aufräumen hilft. 44 % bemängeln eine fehlende Konzentration und Engagement in der Küche, während 40 % es als störend empfinden, wenn die Kochpartner:in zu kontrolliert agiert. Authentizität und Teamgeist sind hier offensichtlich entscheidend.Paula Lambert: "Interessanterweise ist Haushaltsarbeit der größte Konfliktpunkt bei Paaren, besonders im Kontext des gemeinsamen Lebens. Das bietet eine perfekte Gelegenheit, sich auch in diesem Bereich näherzukommen, denn wenn man sich gemeinsam um die Aufgaben kümmert, lernt man die Bedürfnisse des Partners besser kennen und stärkt gleichzeitig das Teamgefühl - das bringt die Beziehung echt näher zusammen!"Pizza machen als beliebte Dating-AktivitätBesonders romantisch finden 56 % der Befragten das gemeinsame Zubereiten von selbstgemachter Pizza. Vom Kneten des Teigs bis zur Auswahl der Beläge - jeder Schritt bietet eine Gelegenheit, sich näherzukommen und die Zeit miteinander zu genießen.Und welche Momente bieten beim gemeinsamen Pizzamachen das größte Potenzial, sich kennenzulernen? 48 % der Befragten finden, dass das gemeinsame Zubereiten des Teigs besonders verbindend ist, während 47 % die Auswahl der Beläge als wichtigen Moment sehen. Für 43 % ist das gemütliche Plaudern während des Backens der Pizza ein Highlight, das Raum für entspanntes Kennenlernen bietet.Emotionale Bindung beim gemeinsamen KochenKochen und Essen verbinden auf einer tiefen emotionalen Ebene. 47% der Befragten fühlen sich durch die gemeinsame Zubereitung einer Mahlzeit miteinander verbunden. 45 % erleben dabei Freude und Aufregung, während 39 % das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit hervorheben. Pizza wird so nicht nur zur Mahlzeit, sondern zu einem emotionalen Ankerpunkt.Pizza als Mittelpunkt sozialer ZusammenkünfteFür viele Befragte ist Pizza ein integraler Bestandteil sozialer Zusammenkünfte. 31 % bezeichnen sie als Gesprächsanstoß, da jeder seine eigene Vorliebe oder Anekdote zu den Toppings hat. Für 23 % ist Pizza der Mittelpunkt bei Treffen mit Friend & Family, der für gemeinsames Lachen und Austausch sorgt.Das letzte Stück Pizza - ein Zeichen der RücksichtAuch das Thema des letzten Stücks Pizza wurde thematisiert. 41 % würden es ihrem Gegenüber anbieten, während 36 % bevorzugen, das Stück zu teilen. 